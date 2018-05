RED BULL CLIFF DIVING: LO SPETTACOLARE TUFFO DALL棚CEBERG DI ORLANDO DUNQUE A DIFESA DEL PIANETA 28/05/2018 Orlando Duque, leggenda colombiana dei tuffi dalle grandi altezze, protagonista di un段ncredibile impresa in Antartide per sottolineare i pericoli del riscaldamento globale





Orlando Duque, veterano della Red Bull Cliff Diving World Series e leggenda nel mondo dei tuffi dalle grandi altezze, ha da sempre sfruttato la sua notorietà per sensibilizzare il pubblico sull段ncombente pericolo del cambiamento climatico globale. In attesa dell段nizio della 10a edizione della World Series, che prenderà il via sabato 2 giugno in Texas, il diver colombiano, che nel 2009 ha trionfato nella stagione inaugurale del campionato, ha portato a termine un段ncredibile impresa. Il 5 gennaio scorso infatti è partito dalla sua casa a Cali, in Colombia, per intraprendere un viaggio di 31 giorni alla scoperta della zona più misteriosa e fredda del pianeta: dopo aver percorso diecimila chilometri, attraversato cieli, acquee e terra, è arrivato a Punta Arenas e si è imbarcato su una nave della Colombian Navy, che lo ha portato a tuffarsi da un enorme iceberg in Antartide, circondato da balene e pinguini.

Una volta identificato l段ceberg con le caratteristiche giuste per eseguire il tuffo, armato solo di ramponi, piccozze e una muta da sub spessa 7 millimetri, Duque si è lanciato per tre volte senza paura nelle acque gelide a -1° di temperatura da un誕ltezza di venti metri: 的l panorama era splendido ha dichiarato Duque Quando sono arrivato in cima, ho dovuto staccare un pezzo di ghiaccio per creare una sorta di piattaforma da cui tuffarmi. Avevo paura che l段ceberg si spezzasse: se fosse accaduto, non avrei potuto portare a termine questa incredibile impresa.

Ai Poli, si trova circa il 75% dell誕cqua presente sul Pianeta, prevalentemente allo stato solido: per questo motivo è importante prendersi cura di queste zone in cui il riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacci: 泥obbiamo preservare la purezza di questi luoghi incontaminati e per farlo è necessario ridurre l置tilizzo di plastica e petrolio薄 ha concluso il campione colombiano, che già sogna di tornare a tuffarsi nelle gelide acque dell但ntartide.