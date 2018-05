Gallipoli (Lecce) - Vita da Miss Mondo. Le finaliste verso la Finale di Miss Mondo Italia 31/05/2018 Dalla sala alla Torre di Federico II a Leverano la scelta di Miss Mondo Italia Model.

La carovana in visita a “Birra Salento” uno dei birrifici artigianali più grandi d’Europa.

Iniziato il conto alla rovescia che porterà la finale di Miss Mondo Italia del 10 giugno al Teatro Italia di Gallipoli. A pieno regime la macchina organizzativa e massmediatica dell’evento. Tante le news. La prima è la comunicazione della numerazione ufficiale delle 50 finaliste. Partite anche le competizioni per l’attribuzione delle fasce speciali, Talent, Model, Sport e Beach legate al format internazionale di Miss World. Si parte con il Miss Mondo Italia Model in programma domani 1 giugno a Leverano. Gli scatti e il defileè avverranno nella suggestiva cornice creata dalla Sala Federico II e la Torre Federiciana del paese del Nord Salento. Un’esperienza unica per le Miss che oltre a sfilare in una location d’altri tempi, ammireranno le grandi sale medievali, i camini ingentiliti da decori e sculture di pietra e le volte a sesto acuto. Al termine sarà la giuria di qualità del Concorso a decretare la Miss che si aggiudicherà l’ambita fascia. Poi la carovana di Miss Mondo Italia si sposterà nella casa di “Agricola – birra chiara artigianale e popolare” tra i “main sponsor” “dell’evento. Le Miss Mondo Italia visiteranno infatti il birrificio artigianale “Birra Salento”, uno dei più grandi birrifici artigianali più grandi d’Europa. Assisteranno alle fasi di produzione della birra e degusteranno le produzioni tra cui “Agricola”, che ha dato il nome alla fascia speciale “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare”. In serata cena e festa per tutte.



Maddalena Triggiani Stilista Ufficiale di Miss Mondo Italia 2018

Le creazioni haute couture saranno indossate dalle finaliste che sfileranno il 10 Giugno a Gallipoli dove sarà eletta la miss che rappresenterà l’Italia durante la finale mondiale di miss world 2018 in Cina e per questo evento la Triggiani disegnerà e realizzerà un abito esclusivo e prezioso. La stilista nei suoi vent’anni di carriera ha interagito con ogni forma d’arte come il cinema, la musica e la televisione, molti artisti nazionali ed internazionali hanno scelto di indossare le sue creazioni uniche tra cui l’attrice Barbara Clara, Lola Ponce, Giorgia ed altri. Nel 2010 Maddalena Triggiani è nominata giovane talento eccellente nazionale al Festival TNT ideato dal Ministero della gioventù. Dal 2013 veste la Soap di Canale 5 “Centovetrine”. Nel 2014 Maddalena Triggiani veste Antonella Ruggiero, in occasione del 64° Festival di Sanremo. Nel 2015 ritorna al Festival di Sanremo con Gianluca Grignani con un outfit dall’anima rock. A Dicembre 2015 apre il suo primo Atelier a Monza dove sono presenti le collezioni Haute Couture, Ready-to-wear e Bridal. La passione per la cinematografia contemporanea, per l'arte e la musica internazionale sono il punto di partenza di ogni creazione, la sensibilità artistica unita alla conoscenza della progettazione di ogni singolo capo, delle finiture artigianali, dei particolari è da sempre presente in ogni collezione della fashion designer. Abiti con strutture interne interamente realizzati handmade, plissé fatti a mano, intarsi e ricami su pelle ritornano come impronta dello stile che da sempre predilige i contrasti tra tradizione e innovazione, il moulage si unisce alla modellistica che si sviluppa seguendo la silhouette esaltando ogni forma per valorizzare la stessa. Il made in Italy è fondamentale, i materiali preziosi e l’amore per questa passione che rivive in ogni creazione esclusiva.



Comunicato Stampa nr. 5

Gallipoli 30 maggio 2018



Ecco le 50 finaliste di Miss Mondo Italia 2018. L’annuncio in diretta social

E’ stata la seguitissima diretta facebook, sul canale social www.facebook.com/missmondoitalia, a far conoscere all’Italia le finaliste di Miss Mondo edizione 2018. Una selezione importante, con le italiche bellezze che da 150 sono scese a 50, tra loro anche “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare”, scelta direttamente dal popolo della rete, che ha partecipato ad un contest che ha registrato la partecipazione di decine di migliaia di utenti. Saranno loro a contendersi fascia e corona ed il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, nel grande show finale in programma il prossimo 10 giugno, al Teatro Italia di Gallipoli, nel cuore della ‘Città Bella’. Le 50 finaliste sono state attentamente selezionate dopo vari passaggi in giuria, avvenuti sin dal 26 maggio, giorno dell’arrivo in Salento. Rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali, dopo diverse selezioni regionali. Ieri sera nel corso di una cena di gala, svoltasi tra la piscina ed il ristorante dell’Ecoresort le Sirené, nell’incantevole scenario naturale della ‘Riserva Regionale’ di Punta Pizzo, la sfilata in abito di tutte le 150 semifinaliste e l’incontro con i media e le famiglie.

Questi i nomi la numerazione e le regioni di appartenente delle 50 ragazze.



1 Roberta Di Lorenzo Campania

2 Pamela Valle Veneto

3 Agata Bongiovanni Sicilia

4 Vittoria Colicchio Umbria

5 Alice Quattrini Toscana

6 Araceli Auer Trentino Alto Adige

7 Aylin Nica Emilia Romagna

8 Wei Wei Lin Veneto

9 Francesca Mandarano Calabria

10 Emily De Nando Trentino Alto Adige

11 Erika Lamberti Campania

12 Floriana Russo Basilicata

13 Marialaura De Vitis Emilia Romagna

14 Cosmary Fasanelli Puglia

15 Cler Bosco Friuli

16 Erika De Matteis Lazio

17 Marika Sette Sicilia

18 Emilia Paolicelli Basilicata

19 Marika Pandolfo Sicilia

20 Erika Bruna Piemonte

21 Alessandra Tassi Umbria

22 Melania Ciano Lazio

23 Fabiana Mondo Emilia Romagna

24 Nunzia Amato Campania

25 Francesca Licini Liguria

26 Elis Mati Emilia Romagna

27 Giulia Mazzon Veneto

28 Valeria Faccin Veneto

29 Angela Sette Sicilia

30 Rosa Fariello Basilicata

31 Jessica Ienna Sicilia

32 Rachele Dorigoni Trentino Alto Adige

33 Francesca Giordano Campania

34 Veronica Avanzolini Emilia Romagna

35 Giada Angeli Trentino Alto Adige

36 Naomi Loi Contest Vitality's

37 Iris Habazaj Abruzzo

38 Virginia Avanzolini Emilia Romagna

39 Irene Bevilacqua Veneto

40 Fatima Ounnas Calabria

41 Maria Moretti Campania

42 Anna Durì Friuli

43 Laura Bauleo Calabria

44 Beatrice Gasparini Veneto

45 Martina Mirandola Piemonte

46 Valentina Pesaresi Lazio

47 Asia Carrazza Umbria

48 Angelica Persichini Lazio

49 Morena Pappalardo Campania

50 Maria Laura Caccia Lombardia



Miss Mondo Multimedia

Attiva la macchina massmediatica della kermesse. Il popolo di internet infatti potrà interagire e scegliere autonomamente la sua Miss preferita votando gli altri format abbinati: “Miss Mondo Social Urbanart” e “Miss Mondo Multimedia LaStampa.it”. Da evidenziare che è possibile seguire il concorso minuto per minuto ed informarsi su tutto quello che c’è da saper sul portale istituzionale www.missmondo.it, sulla pagina facebook.com/missmondoitalia e sul profilo instagramm/missmondoitalia.



Comunicato Stampa nr. 4

Gallipoli 29 maggio 2018



Tutto pronto a Miss Mondo. Domani l’annuncio delle 50 finaliste 2018

L’attesa si fa spasmodica a Miss Mondo Italia 2018. Domani mercoledì 30 maggio, si conosceranno le 50 finaliste del concorso nazionale che assegna l’ambita fascia, la corona ed il pass d’accesso per la finale internazionale di Miss World, la più antica e prestigiosa kermesse del pianeta, in programma a dicembre nella splendida isola di Hainan in Cina. Ieri sera nel corso di una cena di gala, svoltasi tra la piscina ed il ristorante dell’Ecoresort le Sirené di Gallipoli, nell’incantevole scenario naturale della ‘Riserva Regionale’ di Punta Pizzo, la sfilata in abito di tutte le 150 semifinaliste, la presentazione a stampa e media e l’incontro con le famiglie delle Miss. L’annuncio ufficiale delle finaliste invece verrà dato in diretta sul canale social www.facebook.com/missmondoitalia. Una selezione importante con le Miss che da 150 scaleranno a 50, attraverso una rigorosa selezione della giuria nazionale.

Saranno loro a sfilare e dare spettacolo di bellezza nel grande show finale, in programma il prossimo 10 giugno, al Teatro Italia di Gallipoli, nel cuore della ‘Città Bella’. Da evidenziare che anche la rete potrà interagire e scegliere autonomamente la sua Miss preferita votando i diversi concorsi social abbinati tra cui “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare” che permetterà agli internauti di scegliere direttamente una delle 50 finaliste. Gli altri contest on line sono “Miss Mondo Social Urbanart” e “Miss Mondo Multimedia LaStampa.it”. Come annunciato a condurre la kermesse sarà Stefano De Martino. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo e della stampa attesi. Le finaliste sono state attentamente selezionate dopo i vari passaggi in giuria, avvenuti sin dal 26 maggio, giorno dell’arrivo nel Salento, Le fasciate rappresentano tutte le Regioni Italiane e sono state scelte dopo diverse selezioni locali, provinciali e regionali.



Ottimismo, sorrisi e gioia. Successo per l’incontro di Luca Abete con le Miss Mondo

Successo e soddisfazione per #NonCiFermaNessuno, il format dell’ottimismo di Luca Abete di Striscia la Notizia, che nell’incontro di ieri ha regalato felicità e positività alle Miss Mondo, raccontando con entusiasmo contagioso il suo progetto per i giovani. Con la sua carica di adrenalina Abete ha vestito i panni del motivatore cercando di portare a tutte le bellezze italiane, un messaggio importante. Il progetto che l'inviato ha ideato nel 2014 con l'obiettivo di formare una grande comunità dell'ottimismo, è giunto alla sua quarta edizione. In questi anni Abete ha raccolto intorno a sé ben 80mila studenti con più di 50 tappe, 500 ore di eventi e centinaia ore di lezione in aula, dando vita a una community online di 18mila studenti. Da ricordare infine che Luca Abete sarà anche uno degli ospiti della Finale Nazionale in programma domenica 10 giugno 2018 al Teatro Italia.



















Comunicato Stampa nr. 3

Gallipoli 28 maggio 2018



#NonCiFermaNezzuno. L’inviato di Striscia Luca Abete incontra le 150 Miss Mondo Italia

Martedì 29 maggio alla vigilia della semifinale di Miss Mondo 2018, l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete approderà a Gallipoli per una tappa speciale del suo tour motivazionale #NonCiFermaNessuno, nell'ambito del gemellaggio e della sinergia con Miss Mondo Italia. Nella sua lezione spettacolo Luca Abete parlerà alle ragazze di temi di vitale importanza: paure e coraggio, sogni e passione, incidenti di percorso capaci di trasformarsi in grandi opportunità. L'obiettivo è quello di cercare di stimolare le Miss a credere in se stesse, a non fermarsi di fronte alle difficoltà ed a far capire a tutti che si può e si deve essere artefici del proprio futuro. L’originalità del format comunicativo e l’importanza del messaggio trasmesso hanno portato Luca Abete a ricevere importanti riconoscimenti: l’Università di Parma un anno fa gli ha conferito il titolo di Professore ad Honorem in “Linguaggio del Giornalismo” e ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel 2016 invece il tour è arrivato in Città del Vaticano dove l’inviato di Striscia ha parlato con Papa Francesco a 7000 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. Il tema conduttore scelto quest’anno è quello del sorriso, strumento semplice e potente che va valorizzato e portato al massimo delle sue potenzialità grazie all’idea comunicativa di una portentosa “pasta dentifricia”, resa unica dalla molecola dell’ottimismo attivo, garanzia di sorrisi più grandi e di una vita migliore e più consapevole. Da evidenziare infine che lo scorso 22 maggio all'Università degli studi “La Sapienza” di Roma si è conclusa la quarta edizione del tour che ha coinvolto nel corso delle 11 tappe universitarie qualcosa come 6000 ragazzi.



Miss Mondo Italia 2018 verso la Prefinale nazionale. Martedì 29 maggio la cena di gala

Giornata importantissima per le 150 semifinaliste quella di lunedì 28 maggio. Dalla mattina e sino a sera è stata la volta dei passaggi in giuria e degli appuntamenti con trucco e parrucco. Non solo le passerelle e le coreografie curate dal maestro Lino Perrone, ma anche corsi di portamento, fitting, workshop tematici di benessere, moda capelli con gli “specialist” di “Vitality’s” tra gli sponsor principali della kermesse, corsi di make-up a cura di “Gil Cagnè ad Pablo” e dulcis in fundo le prove spettacolari per le fasce speciali.

L’attesa per la cena di gala di martedì 29 maggio ore 21.00, presso l’ecoresort le “Sirenè” struttura del gruppo Caroli Hotel di Gallipoli quindi cresce. In programma la presentazione delle Miss in rappresentanza di tutte le regioni italiane ai media. Sarà uno show sobrio che prevedrà momenti diversi: dalla sfilata a bordo piscina alla cena nel ‘Salone delle Feste’. Le finaliste di Miss Mondo Italia 2018 si conosceranno ufficialmente mercoledì 30 maggio nel corso di una diretta facebook sui portali social di Miss Mondo Italia. Solo 50 Miss saranno scelte dalla giuria di qualità del concorso e si contenderanno l’ambita fascia, la corona ed il diritto a rappresentare lo ‘stivale’ alla finale di Miss World. L’appuntamento con la Finale è per domenica 10 giugno presso Il Teatro Italia; conduce Stefano De Martino. Oltre alla vincitrice si assegneranno anche le fasce speciali "Talent", "Sport", "Beach" e "Model" e quelle degli sponsor nazionali.

Comunicato Stampa nr. 2

Gallipoli 27 maggio 2018



Miss Mondo Italia e Gallipoli connubio di bellezza.

Giunte in riva allo Jonio tutte le 150 semifinaliste di Miss Mondo Italia 2018, la kermesse nazionale diretta da Antonio Marzano, entra di fatto nel vivo. Il primo importante appuntamento dell’evento è fissato per martedì 29 maggio ore 21.00, presso l’ecoresort le “Sirenè” struttura del gruppo Caroli Hotel di Gallipoli. In programma la cena di galà e la presentazione delle Miss in rappresentanza di tutte le regioni italiane ai media. Uno show sobrio che prevedrà momenti diversi: dalla sfilata a bordo piscina alla cena nel ‘Salone delle Feste’. Le finaliste si conosceranno poi mercoledì 30 maggio nel corso di una diretta facebook sui portali social di Miss Mondo Italia. Solo 50 Miss saranno scelte dalla giuria di qualità del concorso e si contenderanno l’ambita fascia, la corona ed il diritto a rappresentare lo ‘stivale’ alla finale di Miss World. L’appuntamento con la Finale è per domenica 10 giugno presso Il Teatro Italia; conduce Stefano De Martino. Oltre alla vincitrice si assegneranno anche le fasce speciali "Talent", "Sport", "Beach" e "Model" e quelle degli sponsor nazionali.



Vita da Miss

Intanto dopo il festoso arrivo delle Miss, lo staff ha dato il via agli scatti ufficiali, realizzati dal fotografo del Concorso Marco Perulli e dal suo staff. Intanto La Città Bella lentamente va riempiendosi in ogni sua struttura ricettiva, segno di quanto questo evento, che segna l’avvio dell’estate, sia anche e soprattutto promozione delle bellezze naturali di Gallipoli e di tutto il Salento. Diffuso il programma del concorso. Fittissimo il calendario degli appuntamenti: non solo passerelle e coreografie, ma anche tour alla scoperta del territorio quindi arte e cultura. E poi ancora corsi di portamento, fitting, workshop tematici di benessere, moda capelli con gli “specialist” di “Vitality’s” uno degli sponsor principali della kermesse, corsi di make-up con gli esperti di “Gil Cagnè ad Pablo”, corsi di fotografia e dulcis in fundo le prove spettacolari per le fasce speciali. Non ultima la solidarietà. Ma ci sarà tempo per scoprire tutto, Miss Mondo Italia è solo all’inizio del suo percorso.



Miss Mondo Multimedia

Attiva la macchina massmediatica della kermesse. Il popolo di internet infatti potrà interagire e scegliere autonomamente la sua Miss preferita votando i diversi concorsi social abbinati tra cui “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare” che permetterà agli internauti di scegliere direttamente una delle 50 finaliste, l’altro il collaudato format “Miss Mondo Social Urbanart” e “Miss Mondo Multimedia LaStampa.it”. Da evidenziare infine che è possibile seguire il concorso minuto per minuto sul portale istituzionale www.missmondo.it, sulla pagina facebook.com/missmondoitalia e sul profilo instagramm/missmondoitalia









Comunicato Stampa nr. 1

Gallipoli – Lecce - 26 maggio 2018



Miss Mondo Italia 2018 sbarca e conquista Gallipoli.

Partito ufficialmente Miss Mondo Italia 2018, il concorso di bellezza nazionale, che mette in palio fascia e corona e pass per rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World, la più antica e prestigiosa kermesse del pianeta, in programma anche quest’anno, nella splendida isola di Hainan in Cina. Ben 150 le fasciate in rappresentanza di tutte le regioni italiane, giunte in queste ore in riva allo Jonio. Per loro tanti gli impegni in programma, ma due i più importanti: la passerella di semifinale di martedì 29 maggio, poi solo per le 50 finaliste, lo show finale del 10 giugno al Teatro Italia di Gallipoli. All’arrivo, lo staff coordinato dalla ad Maria Rosaria de Simone, ha effettuato le procedure di check-in ed ha provveduto alla sistemazione delle concorrenti nel quartier generale, situato come da tradizione, presso l'Hotel Bellavista, struttura ricettiva del gruppo Caroli Hotels.



Miss Mondo News

Questo il programma delle fasi di semifinale e finale. Martedì 29 maggio alle 21.00, presso l’Eco-Resort Le Sirenè - Parco Naturale di Punta Pizzo - presentazione delle Miss alla stampa ed ai media e cena di gala. In diretta streaming su facebook@MissMondoItalia, a partire dalle ore 14,00 di Mercoledì 30 maggio, si conosceranno invece i volti delle 50 finaliste di Miss Mondo Italia 2018. La finale nazionale è in programma domenica 10 giugno al Teatro Italia sito sul centralissimo Corso Roma della Città Bella. Conduttore dell’evento sarà Stefano De Martino. Alla influenzer e modella “Curvy” Laura Brioschi, il compito di curare gli episodi giornalieri che racconteranno i 12 giorni delle Miss. Oltre al bel De Martino, reduce insieme ad Alessia Marcuzzi dell’ultima edizione dell'Isola dei Famosi, sono tanti gli ospiti annunciati dal direttore nazionale Antonio Marzano: l’attore Fabio Fulco, la showgirl Cecilia Capriotti concorrente all'Isola dei Famosi. E poi ancora il giornalista ed opinionista Alessandro Cecchi Paone, l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete, l’eclettico cantante e performer Matthew Lee, la spettacolare boy band The Bootle’s da “Tu Si Que Vales”, il cabarettista ed attore romano Antonio Giuliani. Dulcis in fundo Valeria Altobelli, Miss Mondo Italia 2004, affermata show girl e talentuosa concorrente di “Tale e Quale Show”, programma Rai.

Due i contest online collegati a Miss Mondo Italia: uno per tutte le 150 Miss semifinaliste “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare” che permetterà agli internauti di scegliere direttamente una delle 50 finaliste, l’altro il collaudato format “Miss Mondo Social Urbanart”. Discorso a parte per la Miss Mondo Multimedia www.LaStampa.it. Le fasi Finali in programma dal 26 al 10 giugno, prevedono anche altri eventi collaterali che aggiungeranno valore culturale alla manifestazione, con l’obiettivo di promozionare territorio e bellezze naturali del Salento. La kermesse è organizzata dalla AdM International in collaborazione con il Gruppo “Caroli Hotels” ed altri partner e sponsor nazionali. Quattro le discipline in cui dovranno cimentarsi le Miss: "Talent", "Sport", "Beach" e "Model", ripercorrendo il format adottato da Miss World. Novità anche per i canali media e social che ruoteranno attorno alla kermesse, su tutti il portale del concorso www.missmondo.it “vestito” di nuova veste grafica, ed i social di facebook@MissMondoItalia ed instagram@MissMondoItalia. Diversi i portali giornalistici nazionali che seguiranno live l’intera kermesse.



Comunicato Stampa



Miss Mondo 2018 si presenta. Dal 26 maggio a Gallipoli 150 bellezze Italiane per le fasi finali della Kermesse. Domenica 10 giugno al Teatro Italia lo show finale. Conduzione affidata a Stefano De Martino. Tanti gli ospiti ed i vip attesi.



Torna il connubio di bellezza di inizio estate tra Gallipoli e Miss Mondo Italia. Per l’undicesimo anno consecutivo infatti, sarà la “Citta Bella” per antonomasia, ad ospitare le fasi finali dello storica kermesse di bellezza che decreterà la rappresentante tricolore che andrà alla finale internazionale di Miss World, in programma sull’isola di Hainan in Cina. Sarà come sempre il “Gruppo Caroli Hotels” e soprattutto il “Bellavista Club”, situato sul centralissimo Corso Roma, ad ospitare il quartier generale dell’organizzazione. L’arrivo delle 150 concorrenti in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia è fissato per Sabato 26 maggio. Tante le attività e gli eventi collaterali che caratterizzeranno il programma dei 15 giorni del Concorso. Tra questi la cena di gala con le 150 Miss, le loro famiglie e gli sponsor, che si svolgerà martedì 29 maggio presso l’Eco-Resort Le Sirenè, sito nello splendido parco naturale di Punta Pizzo. La finale invece, è in programma domenica 10 giugno al Teatro Italia. Conduttore dell’evento sarà uno dei volti giovani più amati della Tv, Stefano De Martino, reduce insieme ad Alessia Marcuzzi dell’ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti annunciati: dal noto attore Fabio Fulco, alla showgirl Cecilia Capriotti concorrente all'Isola. E poi ancora il giornalista Alessandro Cecchi Paone, l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete, l’eclettico performer Matthew Lee, la spettacolare boy band The Bootle’s da “Tu Si Que Vales”, le gags del cabarettista ed attore romano Antonio Giuliani. Dulcis in fundo Valeria Altobelli, Miss Mondo Italia 2004 ed oggi affermata show girl e talentuosa concorrente di “Tale e Quale Show”, programma Rai condotto da Carlo Conti. Le Miss finaliste e gli ospiti, si ritroveranno dopo lo show, nel cuore di Gallipoli vecchia, presso l’Hotel Ristorante Al Pescatore a picco sullo Jonio. Tante poi le novità annunciate: dalle interviste ai collegamenti live sui canali social ufficiali di Miss Mondo, che seguiranno i tanti eventi collaterali organizzati in tante strutture del Salento all’ importante e seguitissimo contest online Miss Mondo Web by “Agricola”, la birra chiara artigianale e popolare, che sta riscuotendo enormi successi in tutta Europa.