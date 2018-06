3 giugno - “Cuori Imperfetti, anche per oggi non si vola” di Rosaria Ricchiuto a Taurisano (Lecce) 03/06/2018 Con lo Spettacolo Teatrale “Cuori Imperfetti, anche per oggi non si vola” di Rosaria Ricchiuto Domenica 3 Giugno si inaugura la Rassegna Teatrale “Taurisano In Prosa”



Domenica 3 Giugno alle ore 20.30 a Taurisano (Le) si inaugura la Rassegna Teatrale Taurisano In Prosa con la direzione artistica dell'attrice e regista Rosaria Ricchiuto

Si parte con con lo Spettacolo Teatrale



"CUORI IMPERFETTI

Anche per oggi non si vola"



con un omaggio ad Edoardo De Candia



A cura della Compagnia Teatro Solatia di Specchia



Testo e Regia di Rosaria Ricchiuto



In collaborazione con l'Associazione Il Sole di Taurisano



Attrice protagonista: Rosaria Ricchiuto



Con la Partecipazione di



Franca Passaseo



Al Violino: Vittorio Ciurlia



Al Tamburello: Marco Preite



Coreografie di: Marilena Martina



"CUORI IMPERFETTI

Anche per oggi non si vola"



È la storia di una ragazzina "Inadeguata" che soffre terribilmente questa sua "inadeguatezza" anche e soprattutto a causa del rapporto conflittuale con la madre, una donna bellissima ma tanto conformista e ingoiata dalla "bella società", dall'apparenza, dell'estetica, dalla continua ricerca del bello.



Una madre che la vorrebbe "meno grassa", "meno imbranata", più socievole, più simile alla sorella che invece incarna la perfezione.



Grassa e brutta per i compagni di scuola che la deridono e le lanciano "coltellate di nomignoli e insulti" mentre lei attraversa quel corridoio ogni giorno più lungo...



La ragazzina sfoga le sue insicurezze nel cibo, mangiando di tutto, in modo convulsivo, fino ad ammalarsi di bulimia



Sarà l'amore a salvarla



A restituirla al mondo



L'amore di un "ragazzino della terza E" l'unico ad accorgersi di lei...l'unico capace di "vederla"



Una "pecora nera" anche lui



Un isolato



Un "Inadeguato" come lei



Durante lo Spettacolo un Omaggio all'Artista Salentino Edoardo De Candia, un momento magico durante il quale la ragazzina racconta di aver incontrato quell'uomo, quel "Vichingo coi capelli lunghi" sulla spiaggia di San Cataldo



Nell'Epilogo sarà una triste malattia a far scoprire sul volto della madre quel "filo di tenerezza" che solo la "dimenticanza dell'Alzheimer" ha potuto disegnare



Madre e figlia si ritrovano...anche se la prima non riconosce la seconda



"Come è gentile lei signorina



Come si chiama?"



Un sorriso...una carezza...un gesto leggero, una parola cosi tanto attesa...



INGRESSO ORE 20.30 - SIPARIO ORE 21.00



BIGLIETTO DI INGRESSO EURO 5,00



ABBONAMENTO INTERA RASSEGNA EURO 30,00



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL.: 328.0229110



La rassegna proseguirà con altri sei spettacoli tutti i sabato da Sabato 9 Giugno a Sabato 14 Luglio.

Questo il programma completo:



Rassegna Teatrale “Taurisano In Prosa” – Direzione Artistica Rosaria Ricchiuto



Domenica 3 Giugno

“Cuori Imperfetti: anche per oggi non si vola”

Compagnia Teatro Solatia di Rosaria Ricchiuto

Regia di Rosaria Ricchiuto



Sabato 9 Giugno

"La moneca intra llu liettu"

Associazione Culturale Teatrale Mario Perrotta Senior

Regia



Sabato 16 Giugno

“Non ti pago” di Edoardo

Compagnia Teatrale La Busacca

Regia di Francesco Piccolo



Sabato 23 Giugno

“Taxi a due piazze” di Ray Cuoony nella versione Garinei e Giovannini

Compagnia Teatrale La Busacca

Regia di Francesco Piccolo



Sabato 30 Giugno

“Donne tra ombre e diavoli”

Compagnia Teatro Solatia

Regia di Rosaria Ricchiuto



Sabato 7 Luglio

“Le Vincenzine – Storie di emigrazione”

Compagnia Teatro Solatia

Regia di Rosaria Ricchiuto



Sabato 14 Luglio

“Le Troiane: un eterno naufragio” di Euripide

Compagnia Teatro Solatia

Regia di Rosaria Ricchiuto