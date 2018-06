3 giugno - ALLA CORTE DI VANTOLA al Teatro Comunale di Novoli (Lecce) 03/06/2018 Il Teatro Comunale di Novoli ospita lo spettacolo di fine laboratorio per bambini e ragazzi curato da Principio Attivo teatro e Factory Compagnia



Domenica 3 giugno (ore 18.30 - ingresso libero) il Teatro Comunale di Novoli, in provincia di Lecce, apre le porte per la presentazione finale del laboratorio di teatro per bambini e ragazzi arrivato quest’anno alla seconda edizione. L’attività, curata da Principio Attivo teatro e Factory Compagnia, rientra nel progetto Passi Comuni vincitore dell’Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 2014) promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Novoli. Il laboratorio è nato per consentire ai partecipanti la possibilità di sviluppare tecniche e tematiche inerenti il mondo del teatro. Condotto da Cristina Mileti e Francesca Randazzo della compagnia Principio Attivo Teatro, coadiuvate dall’affiancamento di Michela Marrazzi di Factory, il percorso ha visto un gruppo di partecipanti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, coinvolti nel lavoro teatrale attraverso la dimensione del gioco e della creatività. Sul palco i giovani attori e attrici Benedetta Coppola, Evan Cosma, Laura De Luca, Niccolò e Adele Drudi, Elena Prete, Flavia Quarta e Adua Vitale sperimenteranno quanto appreso durante l’anno presentando lo spettacolo "Alla corte di Vantola”.



Ingresso gratuito