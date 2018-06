3 giugno - Il Trio Enjoy3 in “Méditation et Virtuosité” a Taranto 03/06/2018 Concerti di Primavera

aprile – giugno 2018



Sesto e ultimo appuntamento

domenica 3 giugno 2018 ore 19:00



Trio Enjoy3

“Méditation et Virtuosité”



Domani, domenica 3 giugno 2018, alle ore 19:00, nel Museo Diocesano di Taranto, ultimo appuntamento con “Musica al MuDi – Concerti di Primavera”.



A chiudere la rassegna musicale organizzata dall’associazione musicale Domenico Savino, il “Trio Enjoy3” - composto da Daniela Carabellese al violino, Giuseppe Carabellese al violoncello e Pietro Laera al pianoforte -, con il concerto “Méditation ed Virtuosité”.

Il trio, nato per diletto in ambito familiare quando i componenti erano ancora studenti, è cresciuto negli anni arricchendosi di notevoli esperienze professionali individuali che trovano la loro sintesi grazie ad un innato affiatamento tra i musicisti. Formati e consacrati da personalità artistiche di spessore internazionale come Radu Aldulescu, Jano Starker, Arturo Bonucci, Vito Paternoster, Franco Cristofoli, Giorgio Trkulja, Marianna Sirbu, Aldo Ciccolini, Alicia de Larrocha, ognuno dei componenti del Trio calca i palcoscenici dei maggiori teatri europei, talora in qualità di Spalla e di Solista: dal Petruzzelli di Bari al Teatro comunale di Bologna, dal San Carlo di Napoli alla Scala di Milano, dalla Regionale Toscana alla Rai di Torino, dalla Camerata Lysy al Collegium Musicum di Bari. I componenti del Trio vantano prestigiose collaborazioni con musicisti del panorama internazionale quali: Giovanni Sollima, Francesco Manara, Fiorenza Cossotto, Roberto Fabbriciani, Giora Feidman. Il Trio annovera tra le sue attività quella di divulgazione della cultura musicale attraverso la Stagione Concertistica della Sala Carabellese in Molfetta, nel sud dell’italia: centro polifunzionale dedicato alla musica, alla danza e allo Yoga, invitando e accompagnando solisti e personalità internazionali del mondo della musica e del teatro.

L’ingresso nella sala del Museo Diocesano – Vico Seminario I in Città Vecchia a Taranto – è previsto alle ore 19:00 con inizio concerto alle ore 19.30. Si accederà ai concerti previo acquisto del biglietto del MuDi al costo di € 3. Info: 339-2360993.