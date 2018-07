21 22 luglio - Joe Satriani e Pat Metheny due leggende mondiali della chitarra rock e jazz a Molfetta (Bari) 21/07/2018 21 e 22 luglio 2018 - ore 21 Anfiteatro di Ponente, Molfetta



Li hanno definiti leggenda. Sono due tra i più grandi artisti musicali internazionali. E arrivano in Puglia quest’estate. Loro sono i “Guitar Heroes” Joe Satriani e Pat Metheny: l’elite mondiale della chitarra in ambito rock e jazz.

Si esibiranno live a Molfetta (Ba) il 21 e 22 luglio prossimi in due concerti consecutivi. Sabato 21 luglio (inizio ore 21.00) a salire sul palco dell’Anfiteatro di Ponente con il suo “What Happens Next Tour 2018” sarà Joe Satriani. “What Happens Next” è senza ombra di dubbio il disco più rock, dinamico ed energico che Satriani abbia mai scritto, nonostante i suoi 16 album di studio, 4 dal vivo e numerosissime collaborazioni. Con sei dischi d’oro ed altrettanti di platino, oltre 10 milioni di album venduti in tutto il mondo, 15 nominations ai Grammy ed un Grammy conquistato con l’album di debutto nella band Chickenfoot, Joe Satriani è tra i chitarristi più influenti al mondo.

Tecnicamente abile, virtuoso dello strumento, Satriani conosce ed esplora, rivisitandole, molte tecniche della chitarra elettrica, tra cui il tapping a due mani, il legato, volume swells, la pennata rapida e molte altre ancora, rendendo ogni sua esibizione una vera e propria performance. Influenzato da icone della chitarra blues-rock - come Jimi Hendrix, suo grande idolo, Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck solo per citarne alcuni – Satriani ha creato un proprio stile riconoscibile. Nel 2018 esce “What Happens Next”, un disco molto personale che svela una nuova e rinata identità di Satriani, soprattutto dopo la pubblicazione di “Shockwave Supernova”, il precedente lavoro di studio.

Il giorno dopo Satriani, domenica 22 luglio, sempre all’Anfiteatro di Ponente, ci sarà Pat Metheny con An evening with Pat Metheny (inizio ore 21.00). Tra i più famosi e apprezzati chitarristi jazz in attività, con 36 nomination e 20 vittorie ai Grammy Award, oltre che numerosi riconoscimenti come “Best Jazz Guitarist“, Metheny ha da poco ricevuto una nomina a NEA (National Endowment for the Arts) Jazz Master.

L’artista statunitense si esibirà live a Molfetta. Sul palco si potrà ascoltare un quartetto ormai rodato da un anno di vita. Il batterista, il messicano Antonio Sanchez, è partner abituale del chitarrista fin dal 2000, mentre nuovi sono il tastierista, l'inglese Gwilym Simcock ("Semplicemente uno dei migliori pianisti che ho sentito da tanto, tanto tempo", dice Metheny di lui) e la contrabbassista Linda May Han Oh, malese cresciuta in Australia e residente a New York. Un vero talento.

I biglietti per i due concerti organizzati da Bass Culture sono in vendita sul circuito BookingShow, con un’offerta speciale a numero limitato per chi sceglierà la formula abbonamento Guitar Heroes.



BIGLIETTI IN VENDITA SUL CIRCUITO BOOKINGSHOW

PAT METHENY

Primo Settore: € 38,00 (inclusa prev.)

Secondo settore: € 28,00 (inclusa prev.)

Link acquisto online: http://bit.ly/patmethenymolfetta

JOE SATRIANI

Primo Settore: € 38,00 (inclusa prev.)

Secondo settore: € 28,00 (inclusa prev.)

Link acquisto online: http://bit.ly/joesatrianimolfetta

ABBONAMENTO “GUITAR HEROES” ai due concerti (Satriani + Metheny)

Primo Settore: € 63,00 (inclusa prev.)

Secondo settore: € 43,00 (inclusa prev.)

Link acquisto online: http://bit.ly/guitarheroesmolfetta