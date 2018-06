“Aspettando Radici del Sud” riparte da Fano con i vini Rosati del Sud 26/06/2018 E’ per il 28 giugno all’Osteria del Pisello di Sant’Andrea di Fano il primo degli appuntamenti alla scoperta dei vini Rosati dei territori meridionali



Riparte subito la rassegna itinerante d’eventi sul tema enogastronomico che ci traghetta da un’edizione all’altra di Radici del Sud. Appena chiusi i battenti dell’appassionante manifestazione che si è tenuta dal 5 all’11 giugno al Castello di Sannicandro di Bari, è già in programma per giovedì 28 giugno il primo degli appuntamenti di “Aspettando Radici del Sud” utili ad approfondire la conoscenza dei migliori vini da vitigno autoctono meridionale.



Saranno i vini Rosati i protagonisti della serata all’Osteria del Pisello di Sant’Andrea di Fano (PU) nel contesto delle dolci colline che si estendono tra le province di Pesaro e Fano. Nel corso della serata sarà possibile valutare circa 50 vini Rosati della Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e della Sicilia insieme a esperti di vino e gli organizzatori della manifestazione che ne guideranno la degustazione a partire dalle ore 20.30. Per meglio apprezzare le qualità dei vini e la loro duttilità nel coniugarsi con la gastronomia locale sarà servita una cena realizzata con i prodotti tipici delle colline pesaresi scelti tra la migliore produzione agroalimentare della zona. L'evento è rivolto agli appassionati del vino, ai sommelier, agli assaggiatori e ai produttori che approfittando della piacevolezza delle serate estive desiderano conoscere o riscoprire i grandi vini del Sud, eclettici e di grande bevibilità.



Alla degustazione aperta al pubblico (banchi d'assaggio vini e cena servita con le eccellenze del territorio) si accede al costo di € 25.

Per info & prenotazioni contattare Stefano al 329 86 36 501 o 0721 83 61 69.

Scarica qui la foto dell'evento - scarica qui la locandina

Di seguito i nomi delle cantine del Sud Italia in degustazione:

BASILICATA

BATTIFARANO – AKRATOS 2017

CANTINA DI VENOSA - VERBO ROSATO 2017

CANTINE DEL NOTAIO - IL ROGITO 2016

TENUTA LE QUERCE – ANGELINA 2017

CAMPANIA

CASEBIANCHE - IL FRIC 2017

VITICOLTORI LENZA - PALMINA 2017

CALABRIA

LIBRANDI - CIRO' ROSATO 2017

SICILIA

FEUDO CAVALIERE - MILLEMETRI ETNA ROSATO 2016

PUGLIA

A.A. MARMO - ROSATO COCEVOLA 2017

A.A. MAZZONE – DANDY 2017

ALBEA – MESCÈ 2017

ANGIULI DONATO - MACCONE ROSATO 2017

APOLLONIO - ELFO SUSUMANIELLO 2017

A.V. MARULLI - TENUTA PARAIDA 2017

BORGO TURRITO - TERRA CRETOSA ALEATICO 2017

CANTINA FIORENTINO - ROSATO 2017

CANTINE BONSEGNA - DANZE DELLA CONTESSA 2017

CANTINE FIORE - FIORE DI BACCO ROSATO 2017

CANTINE SAN MARZANO - TRAMARI 2017

CANTINE SAN PANCRAZIO – ROSALBORE 2017

CANTINE SPELONGA - MARILINA ROSE' 2017

CANTINE TRE PINI – VENTIFILE 2017

CASA VINICOLA COPPI – CORÈ 2017

COLLI SERENI - MACCHIA DI ROSA 2017

CUPERTINUM - SPINELLO DEI FALCONI 2017

FATALONE ORGANIC WINES - FATALONE TERES 2017

GAROFANO VIGNETI E CANTINE - GIROFLE ROSÉ 2017

GIOVANNI AIELLO ENOLOGO PER AMORE - CHAKRA ROSATO 2017

GRIFO - TERRE DEL GRIFO CASTEL DEL MONTE ROSATO DOP 2017

HISO TELARAY - ALBERELLI DE LA SANTA NEGROAMARO ROSATO 2017

I PASTINI - LE ROTAIE 2017

LA VIGNA DEI BARONI MARTUCCI – CAPRICCIO 2017

LEONARDO PALLOTTA - I TRE VOLTI ROSATO 2016

MASCIULLO – NEGROAMARO 2017

MASSERIA LI VELI - ASKOS SUSUMANIELLO 2017

MILLEUNA - PRIMA ROSA 2016

PIETRAVENTOSA - EST ROSA 2017

PLACIDO VOLPONE – FARAGOLA 2017

PODERI D'AGOSTINO- POGGIO AL PARCO 2017

PRODUTTORI DI MANDURIA – AKA 2017

SANTA LUCIA - GAZZA ROSATA 2017

SCHOLA SARMENTI – OPRA 2017

TENUTE EMÉRA DI CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO – ROSE 2017

TENUTE PERRONE – MAMAROSA 2017

UNIONE AGRICOLA MELISSANO - ABBAZIA DEL CIVO ROSATO 2017

VILLA AMORIS – AMETISTA 2017

VINICOLA PALAMA' – METIUSCO 2017