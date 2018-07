╚ GIUNTA L'ORA DI DONARE IL SANGUE MARTED╠ 17 LUGLIO DALLE 07.30 IN POI - BANCA DEL SANGUE - POLICLINICO DI BARI 14/07/2018 Ogni Estate è emergenza sangue. Si esce la sera, si fa tardi. È più facile mettersi alla guida stanchi, o dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Spingere sull'acceleratore e... boom! Fare incidenti. E se da una parte aumentano gli incidenti stradali, dall'altra diminuiscono le scorte di sangue necessarie per gli interventi e i medici hanno difficoltà ad operare perché "se c'è bisogno di trasfondere non c'è sangue a sufficienza".

Per questo, ogni anno, da sedici anni, la Fondazione Ciao Vinny Onlus si mobilita con una raccolta di sangue straordinaria. Quest'anno l'appuntamento è per martedì 17 luglio (dalle ore 07.30 alle 13 circa) alla Banca del Sangue del Policlinico di Bari. Al termine della donazione è prevista una colazione offerta da Tesori di Sicilia, che come ogni anno sostiene in questo modo l'iniziativa della Fondazione Ciao Vinny.

"È giunta l'ora di donare il sangue" è sostenuta da Acsi, Asso commercianti di via Pasubio, Ade&r, Circolo Tennis Bari, Levante azzurro calcio, Marcobaleno, Amichi di Michele Visaggi, Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, Ordine Forense di Bari Onlus, K, Poseidon Nucleo Operativo, Seconda mamma e Seguaci della Nord, Promostudio, PVG. Sono inoltre inviati a recarsi al Policlinico tutti coloro che il 17 mattina vorranno contribuire con un piccolo gesto a "far respirare" le casse delle banche del sangue di Bari per raggiungere il maggior numero di donatori possibili.

Per info seguite la pagina Facebook: Ciao Vinny 23