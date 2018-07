MAESTRI DEL CARNEVALE E MUSICISTI INTERNAZIONALI SI DANNO APPUNTAMENTO NELLE GROTTE DI PUTIGNANO 21/07/2018 Dal 20 al 23 luglio torna SPARKS, il festival della creatività



Maestri della cartapesta, installazioni a led, cibo della tradizione e tanti artisti dal mondo della musica contemporanea: per tre giorni Putignano diventa la capitale delle nuove tendenze creative



Tre giorni tra musica contemporanea, artisti internazionali e suggestivi scenari con le sculture in cartapesta della tradizione putignanese: dal 20 al 22 luglio al Parco Grotte di Putignano(BA) la quinta edizione di SPARKS, il festival pugliese dedicato alle nuove sonorità e alle arti visive. Tanti concerti, installazioni, laboratori per grandi e piccini, senza trascurare il cibo di qualità. Due le anteprime ufficiali: il 30 giugno, da Cantine Polvanera, Gioia del Colle, con il vibrante concerto di Gabriele Poso e il suo Organik Trio e il 16 luglioa Molfetta, in collaborazione con Eremo Club, per il live di Son Lux, il trio elettronico nato dal genio musicale di Ryan Lott.



È una vera e propria rete civica e sociale quella che rende possibile l’ingresso gratuito a tutte le attività che definiscono il programma della manifestazione, a partire dall’omonima associazione, con il fondamentale supporto dell’Assessorato alla cultura, al turismo e alla pubblica istruzione del Comune di Putignano, la collaborazione artistica di Kode_1, la partnership con Cantine Polvanera e la sponsorizzazione di Murgella, HUB Gruppo Mangini e Luisa Sposa. Gli altri fondamentali nodi della rete sono Traipler, Gruppo Ricerche Carsiche, Faniuolo Illuminazioni, Coopera e Associazione Arcas.



Un vero e proprio festival della creatività in un contesto ambientale straordinario: Putignano diventa l'epicentro di una tre giorni di respiro internazionale, valorizzando uno dei luoghi più affascinanti della Puglia. A rendere ancora più magica l’ambientazione del progetto, il maestro cartapestaio Franco Giotta creerà una scenografia nel bosco del Parco Grotte, a partire dal tema di questa edizione: lo spazio, Saturno e i “Saturnalia”, ciclo di festività di epoca romana, in cui si celebravano il dio Saturno e l'età dell'oro attraverso un sovvertimento dell'ordine sociale che prefigura un mondo alla rovescia.



Ampio spazio alle sonorità più innovative della nuova scena, con musicisti internazionali che hanno scelto proprio Putignano come “residenza artistica”: l'iconica etichetta britannica Erased Tapes, tra le più autorevoli al mondo nel campo della musica d'avanguardia, è infatti “resident label” - cioè etichetta residente - del festival, con le attese performance di quattro degli artisti più interessanti della sua scuderia: Rival Consoles, Lubomyr Melnyk, Hatis Noit eDouglas Dare. A completare il cartellone, Romaredella leggendaria Ninja Tune, Nick Williams in rappresentanzadi Phonica Records, uno delle realtà discografiche più influenti d’Europa,e i talenti di casa nostra The Delay In The Universal Loop, Lorenzo_BITW eAndrea Laszlo De Simone. Particolare rilievo anche ai progetti artistici del territorio: i debutti live di Egoe Pyramiden, il maestro Gianni Pintoe il sorprendente live per Lego meccanici di Toa Mata Band.



E ancora, performance di arte circense, un’area dedicata alle installazioni visive e multisensoriali a cura di Chiodo Fissocon una gigantesca giraffa interamente in ferro, la speciale illuminazione a led a basso impatto ambeintale di Faniuolo Illuminazioni, specializzata nell'arte delle luminarie dal 1875, e il progetto fotografico site specific di Dino Frittoli.Immancabile l’area food e relaxpensata per chi semplicemente vuole cogliere il festival come un’occasione conviviale e sociale, impreziosita da mercatini, fumettisti e mostre fotografiche, con l’allestimento curato da Coopera. Questa edizione, inoltre, ospiterà per la prima volta due spettacoli teatrali nello scenario mozzafiato delle grotte carsiche, a una profondità di 30 metri: il primo curato da Claudia Mangini, Gabriele Colferai e Filippo Panigazzi dal titolo “La terra degli Ultimi”; il secondo a cura di Dino Parrotta e intitolato “Alice nelle grotte delle meraviglie”. Anche la letteratura giocherà un ruolo da protagonista, con gli incontri letterari e attività laboratoriali curate dalla Libreria Lik & Lak.



Ampio spazio dedicato ai giovanissimi, alle famiglie e a chiunque voglia vivere tre giorni immerso nella natura. I pomeriggi di sabato 21 e domenica 22 luglio saranno dedicati ai più piccoli con laboratori e workshop su cartapesta, arti circensi, musica, riciclo e speleologia.