Lecce - È stato ammesso a finanziamento il progetto Step-up, a valere sul Programma “Interreg V-A Italia Croazia” 21/07/2018 Il Comune di Lecce, partner di progetto insieme alla Regione Emilia Romagna, all'Università di Trieste e ai partner croati Split-Dalmatia County, Municipality of Sibenik e Zadar Airport ltd guidati dalla Regione Marche in qualità di capofila, ha ottenuto un finanziamento pari a circa 100mila euro.



Obiettivo del progetto, che ha una durata di 18 mesi, quello di promuovere la multimodalità dei trasporti per turisti, visitatori e residenti fornendo, attraverso apposita piattaforma, informazioni utili per favorire l'utilizzo di tutte le modalità di trasporto nelle aree coinvolte (treno, traghetto, trasporto pubblico ecc) e integrando alcuni servizi – ad esempio prenotazione e acquisto di biglietti – con altri portali turistici.



“Questo progetto - dichiara il vicesindaco e assessore all'Innovazione tecnologica, Alessandro Delli Noci - che si aggiunge ad Apuliamoving, piattaforma tecnologica della mobilità pugliese e che ci vede al lavoro insieme a due importanti Regioni, all'Università di Trieste e ai partner croati intende promuovere la mobilità multimodale dei passeggeri attraverso strumenti di innovazione tecnologica. Reperire risorse finanziarie attraverso bandi europei ci permette da una parte di sviluppare nuove idee e proposte innovative per la città, senza gravare sulle risorse comunali, dall'altra di recepire nuovi stimoli da partner nazionali e internazionali di rilievo favorendo anche la collaborazione tra diversi settori dell'Amministrazione comunale”.