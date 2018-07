Barletta - D’ESTATE A CANNE DELLA BATTAGLIA Antiquarium e Parco Archeologico 21/07/2018 “D’Estate a Canne della Battaglia”, è questo il titolo della rassegna di eventi previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre, che si svolgeranno fra l’Antiquarium e il Parco archeologico di Canne.

L’iniziativa, che coinvolge la Regione Puglia – assessorato all’industria turistica e culturale, con il Comune di Barletta, il Polo museale della Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, è stata presentata stamani nella sala giunta di palazzo di città, dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e dalla direttrice dell’Antiquarium e Parco archeologico, Miranda Carrieri.

Sono previsti visite guidate, laboratori didattici, percorsi di trekking, yoga, osservazioni astronomiche, concerti e rappresentazioni teatrali. Si tratta di attività eterogenee, tanto da riuscire a intercettare un pubblico altrettanto eterogeneo e in grado di proporre molteplici possibilità di valorizzazione di questo importante sito archeologico.

“E’ necessario rinsaldare il legame fra la città di Barletta e Canne della Battaglia – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – perché la storia di quel luogo è la nostra storia, perché dallo scontro del 216 a.C. fra cartaginesi e romani ha origine la traccia di un percorso di incontro fra le civiltà, motivo per cui ho proposto che a Canne sia previsto di introdurre didascalie e stampati anche in lingua araba”.

Erano presenti anche il direttore del TPP Sante Levante, la dirigente del settore Cultura del Comune Santa Scommegna e il consigliere regionale Ruggiero Mennea, il quale ha rappresentato in tale sede la Regione Puglia, sottolineando l’importanza della sinergia fra i diversi soggetti e livelli istituzionali coinvolti.

L’assessore regionale Loredana Capone, ha comunque inviato un suo messaggio.

“Intendiamo insistere nel solco della partecipazione condivisa dei luoghi della bellezza e del sapere, su intesa con le indicazioni Mibac tese a realizzare aperture d'eccezione di luoghi straordinari come Canne della Battaglia. Le arti performative aiutano la fruizione del patrimonio investendo di senso contemporaneo l'antichità. A Canne stiamo realizzando un esperimento sulla base di una alleanza istituzionale che vede insieme Regione Puglia, Comune di Barletta, Mibac ed individua nel Teatro Pubblico Pugliese il soggetto attuatore di una strategia che punta a fare del patrimonio culturale la leva principale dello sviluppo locale”.

Per ricordare il 2 agosto, anniversario della storica battaglia tra cartaginesi e romani, sarà proposta la rappresentazione di Stefano Luci Addio nuvole… ovvero la guerra di Annibale Barca, che racconterà la Seconda Guerra Punica, vista e vissuta con gli occhi di chi la guerra l’ha persa; una storia nella Storia, che racconta l’incontro-scontro di due civiltà, due culture diverse, con riferimenti al mondo attuale. Sempre il 2 agosto si potrà assistere dal vivo alle attività che si svolgevano in un accampamento romano al tempo della Battaglia di Canne, II Geurra Punica – vita da legionario, grazie alla ricostruzione storica proposta dall’associazione Mos Maiorum all’interno del Parco Archeologico.

Fra gli appuntamenti in musica, il 26 agosto ci sarà il concerto I figli di Annibale, con i Radicanto e Raiz, cantante del gruppo Almamegretta.

Allegato al comunicato il programma per i soli mesi di luglio e agosto, realizzato grazie alla collaborazione di molte associazioni, si tratta di un cartellone che fa riferimento alle aperture straordinarie previste nell’ambito del programma di valorizzazione del Mibac, con quelle sostenute dal Fondo Speciale per Cultura e Patrimonio Culturale (L.R. 40/2016 – interventi “Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne – di alla Legge Regionale n. 31/2011”).

Gli altri eventi saranno presentati in occasione della conferenza stampa alla vigilia dell’anniversario della battaglia di Canne.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.



21 Luglio 2018



ore 18,00 - Archeotrekking

a cura di ArcheoLogica Servizi Srl

Per info e prenotazioni tel. 3473176098 - 3401545644











28 Luglio 2018



Canne Experience

ore 18.00 - Hata yoga sul prato di Canne-Fontanella

ore 19,15 - Visita guidata

a cura di ConfGuide Bari-Bat

per info e prenotazioni tel. 3401545644





2 Agosto 2018 - ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI CANNE



dalle ore 10,00 alle ore 20,00 - II GUERRA PUNICA - VITA DA LEGIONARIO.

LIVING HISTORY - ricostruzione storica della vita in un accampamento romano al tempo della Battaglia di Canne

a cura dell’associazione Mos Maiorum



ore 18,00 - Visite guidate

a cura delle associazioni ConfGuideBari-BAT (per info e prenotazioni 3208071557) e Virgilio (per info e prenotazioni 3206972887)



ore 20,00 - ADDIO NUVOLE …OVVERO LA GUERRA DI ANNIBALE BARCA

dai frammenti di Frinaccio da Bengasi

uno spettacolo CiurmaStorta di e con Stefano Luci



5 Agosto 2018



ore 17,30 - A spasso nella storia

Passeggiata con i racconti di Tito Livio



ore 19,00 - Archeogiocando

Laboratorio didattico per bambini



a cura dell'associazione The Walkers - Barletta

per info e prenotazioni tel. 3775491705





11 Agosto 2018



ore 19,00 - Visite guidate

a cura delle associazioni ConfGuideBari-BAT (per info e prenotazioni 3208071557) e Virgilio (per info e prenotazioni 3206972887)



ore 20,30 - Archeoaperitivo



ore 21,30 - Sotto il cielo di Canne della Battaglia

serata di osservazione e divulgazione astronomica

a cura dell’ass. Astrofili Universo

per info e prenotazioni 3338318092





18 Agosto 2018



ore 18,00 - Visita guidata

a cura della Società ArcheoLogica servizi Srl

per info e prenotazioni tel. 3473176098



ore 18,00 - Antichi vasai

Laboratorio didattico per bambini

a cura della Società ArcheoLogica servizi Srl

Per info e prenotazioni tel. 3473176098



ore 20,00 - I NUMERI DELL’ANIMA

dal Menone di Platone

spettacolo della Compagnia del Sole con Flavio Albanese, Roberto De Chirico, Loris Leoci. Adattamento e Regia Flavio Albanese





26 Agosto 2018



ore 18,00 - Visita guidata

a cura dell’Associazione Virgilio

per info e prenotazioni tel. 3206972887



ore 18,00 - Giardini Zen

Laboratorio didattico per bambini

a cura dell’ ass. Mirabilia Onlus

per info e prenotazioni 333.8975155



ore 20,00 - I FIGLI DI ANNIBALE

Concerto con RAIZ & RADICANTO

voce recitante di Maria Giaquinto