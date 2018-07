Colpaccio dell’Asd Conversano!!! Tonia Di Turi si veste di rossoblu: “La mia è una scelta di cuore” 21/07/2018 Subito un acquisto di grande spessore da mettere a disposizione di mister Giancarlo Berardi



Conversano (Ba) – Comincia col botto il mercato dell’Asd Conversano Calcio a 5 Femminile. La società dei presidenti onorari Vito Totaro e Guglielmo Boccia, infatti, si è assicurata le prestazioni di Tonia Di Turi, ex Stone Five Fasano con un passato nella massima serie nazionale anche con le maglie di Ternana, Montesilvano e Lazio. Campionessa d’Italia nel 2016 con il Montesilvano e, di fatto, autentico lusso per il campionato di Serie A2, la Di Turi torna a giocare nella squadra della sua città soprattutto per una questione d’affetto: “L’esigenza di stare a casa e il buon progetto presentatomi dalla società hanno senza dubbio influenzato la mia scelta. Oltre a questo ha influito il forte senso di appartenenza che da sempre mi lega alla mia terra; poter indossare i colori della mia città mi inorgoglisce, quindi ho scelto col cuore”. Grande orgoglio, dunque, ed una voglia matta di entrare a far parte del gruppo: “Mi auguro che il Conversano possa vivere una stagione da protagonista, ai vertici, e iniziare a collezionare tre punti sin dal primo match. Il livello in serie A2 è sempre più alto e sono pronta a mettere al servizio della squadra tutta l’esperienza accumulata in questi anni. Entrare a fare parte di un gruppo già rodato, che nella passata stagione ha fatto tanto bene, è per me molto entusiasmante”. Infine un augurio particolare: “Voglio fare sin da ora uno speciale in bocca al lupo sia a mister Berardi sia a tutte le mie compagne di squadra per la nuova stagione che sta per iniziare”.