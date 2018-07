Orasara di Puglia (Foggia) - La movida-slow: isole pedonali e locali aperti fino al mattino 22/07/2018 I pubblici esercizi potranno chiudere alle 3, i pub alle 4 del mattino



ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Più spazio, in estate, alle attività degli esercizi pubblici: è stata pubblicata l’ordinanza per la loro chiusura posticipata. Gli esercenti, dal 20 luglio al primo giorno di settembre 2018, al avranno la possibilità di tenere aperta la propria attività fino alle ore 3 del mattino. I pub, invece, dall’1 al 15 agosto, potranno chiudere alle 4 del mattino. Gli obiettivi e le modalità del provvedimento sono stati discussi e condivisi dall’Amministrazione comunale con i titolari delle attività commerciali e i gestori dei locali. Sarà fondamentale, naturalmente, che le possibilità aperte dall’ordinanza siano colte responsabilmente, in modo da evitare che l’apertura prolungata e le attività in orari notturni non arrechino disturbo della quiete pubblica. “La scelta di estendere l'orario di chiusura dei locali poggia le fondamenta sulla certezza che tutti, commercianti e clienti, contribuiranno al rispetto delle regole per vivere un'estate nel pieno rispetto della libertà delle famiglie che vivono il nostro paese quotidianamente o in visita per le vacanze”, ha spiegato l’Amministrazione Comunale. E’ stata decisa anche l’attivazione, a partire da sabato 28 luglio, delle isole pedonali: alcune aree del centro storico saranno precluse al traffico di auto e motoveicoli, così da permettere a cittadini e visitatori, durante le settimane centrali dell’estate, di poter fruire nel modo migliore di vie e piazze animate dagli eventi estivi. Durante tutta l’estate, molti orsaresi che studiano e lavorano lontano da Orsara tornano in paese; da luglio a settembre, inoltre, aumenta sensibilmente anche il numero di visitatori che arrivano nel borgo. Per questo motivo, e considerando l’imminente avvio degli eventi dell’Estate Orsarese, è stata decisa l’attivazione delle isole pedonali. Nel cuore di Orsara di Puglia, infatti, ci sono chiese, antichi palazzi, piazze e monumenti che possono essere ammirati semplicemente passeggiando: il divieto di circolazione per auto e motoveicoli in prossimità di quei luoghi d’interesse, dunque, garantisce la possibilità di godere appieno della bellezza del patrimonio storico, culturale e architettonico orsarese.