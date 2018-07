Rocco Ricciardulli Castellana (Bari) volley - Zero5 nuovo title sponsor; ecco le avversarie della prossima stagione 22/07/2018 Importanti novità per la Grotte di Castellana Volley, iscritta al prossimo campionato nazionale di serie B2 di pallavolo femminile: finalmente è nota la composizione del girone che la ospiterà ed è stato siglato un importante accordo con il nuovo title sponsor: l'azienda appulo-lucana Zero5.



Cominciamo proprio da quest'ultima novità che, assodata l'importanza del connubio economico sportivo, nasconde un indiretto, ma curioso e crediamo anche importante risvolto legato all'attività privata di Rocco Ricciardulli, amministratore unico dell'azienda Zero5.



L'azienda tarantina che ha voluto veicolare la propria immagine attraverso le gesta della nuova squadra della Grotte Volley, realizza la propria produzione nel moderno stabilimento sulla Basentana a Bernalda in provincia di Matera con 37 dipendenti. Nasce nel 2006 da un'idea dei soci fondatori, forti dell'esperienza maturata in oltre vent'anni di lavoro nel settore dei pannelli per porte di ingresso e porte blindate.



Il titolare dell'azienda ci tiene ed evidenziare la valenza non solo commerciale della sua scelta: "per me è molto importante l'indiretto aspetto sociale legato alla sponsorizzazione. Lo sport educa alla vita, alla convivenza in un gruppo e, non certo meno importante, toglie i ragazzi dalla strada. So quanto sono importanti questi valori perchè ho già sponsorizzato diverse squadre di pallavolo, anche di serie A, sono papà di un bimbo e di una bimba che cominciano a praticare qualche sport e sono anche uno sportivo".

Ed è qui che esce la sorpresa: il signor Ricciardulli è un atleta di punta della nazionale italiana di tiro a segno, specialità tiro a lunga distanza. E' reduce da alcune gare in Irlanda, a settembre sarà impegnato per i campionati europei in Inghilterra in vista della preparazione per i mondiali del 2021 in Sud Africa.

E' quindi un imprenditore che conosce molto bene lo sport ed i suoi valori.



L'altra novità riguarda l'ufficializzazione della composizione del girone "H" nel quale è inclusa la nuova Zero5 Castellana Grotte.

Il nuovo girone "H" si sviluppa totalmente sulla dorsale adriatica, coinvolgendo tre regioni: Marche, Abruzzo e Puglia. Nelle Marche il maggior numero di rappresentanti con Castelbellino e Jesi in provincia di Ancona, Offida e Porto Sant'Elpidio in provincia di Ascoli Piceno, Corridonia, Recanati e Monte San Giusto in provincia di Macerata. Segue la Puglia con 6 rappresentanti: Cerignola in provincia di Foggia; ZERO5 CASTELLANA GROTTE e Noci in provincia di Bari, Oria e Mesagne in provincia di Brindisi, e Copertino in provincia di Lecce. Una sola rappresentante per l'Abruzzo con Giulianova in provincia di Teramo.

Un girone totalmente inedito con una sola contendente della passata stagione (Cerignola) e molte agguerritissime new entry. Ci sarà da divertirsi e da appassionarsi, questo è sicuro.