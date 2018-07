Volley Magik Copertino, una garanzia in ricezione. Arriva Fabiana Bozzetto 23/07/2018 La squadra di mister Quarta mette a segno il settimo colpo di mercato

Dopo aver messo a segno ben sei colpi di mercato, la Volley Magik Copertino ha inserito il tassello che mancava nella composizione del roster che disputerà il prossimo campionato di Serie B2. La dirigenza del sodalizio gialloblu ha infatti perfezionato l’ingaggio del libero Fabiana Bozzetto, classe 1996, una giocatrice in grado di dare equilibrio e sicurezza oltre a una garanzia in più nella difesa e nella ricezione.

L’atleta nativa di Taranto ha mosso i primi passi nella squadra della sua città dove ha fatto tutta la trafila partecipando a tutti i campionati giovanili di categoria. Nella stagione 2013-2014 passa in prima squadra dove gioca nel campionato di serie C culminato con la promozione in B2, disputata interamente l’anno successivo. Nella stagione 2015-2016 veste la casacca del Volley Bari in serie C per poi passare l’anno dopo alla Pallavolo Teatina Chieti in B2. La scorsa stagione è stata uno dei punti di forza della New Volley Oria sempre nella quarta serie nazionale. Nel suo palmares figura anche una vittoria in Coppa Puglia e il premio come migliore giocatrice del torneo.

«Sono molto contenta di poter far parte di questa squadra – ha dichiarato Fabiana Bozzetto – perché ho avuto un riscontro positivo di una società seria e professionale. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione e disputare un buon campionato insieme alle mie compagne di squadra. Essendo molto scaramantica, mi piacerebbe poter indossare il mio numero dieci che finora mi ha sempre portato fortuna».