30 luglio - MACRAMÈ regia di Gabriele Polimeno e Mary Negro a Cutrofiano (Lecce) 30/07/2018 Lunedì 30 luglio - ore 21

Piazza Municipio - Cutrofiano (Le)

Ingresso libero su prenotazione

Info 3395745559 / 3293345515

MACRAMÈ



A Cutrofiano la nuova produzione di 29nove Teatro per la regia di Gabriele Polimeno e Mary Negro.

Un lavoro che invita a riflettere sulle emozioni, e sulla loro assenza, attraverso la magia del teatro circo.

Lunedì 30 luglio (ingresso libero su prenotazione) in Piazza Municipio a Cutrofiano, in provincia di Lecce, andrà in scena Macramè, la nuova produzione di 29nove Teatro per la regia di Gabriele Polimeno e Mary Negro. Un appuntamento organizzato dalla cooperativa 29nove, sostenuto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cutrofiano e patrocinato da LegaCoop Puglia.

Macramè è uno spettacolo che invita a riflettere sulle emozioni, e sulla loro assenza, attraverso la magia del teatro circo. Cosa sarebbe ciascuno di noi se non provasse sentimenti? E se non vivesse le proprie passioni? Sono queste le domande che hanno mosso i due registi per lo studio di questo primo capitolo di un lavoro in tre atti, la Trilogia delle Emozioni, che vuole indagare i tumulti dell'animo umano. Si tratta di una commedia intorno alla quale si dirama un intreccio di relazioni, musica e poesia. "Saremo avvolti dalla bolla magica di un teatro-circo", dicono i registi, "un teatro che attinge a numerose suggestioni, si ispira ai passi del danzatore russo Rudolf Nureyev "the flying tatar", alle note e alle parole immaginifiche di Paolo Conte, alla follia creativa di Amedeo Modigliani, alle ali pesanti di Damiel, l'angelo de Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, e ai versi dello scrittore pugliese Osvaldo Piliego, per dare vita a uno spettacolo fuori dagli schemi".



29nove è un’impresa culturale guidata da Gabriele Polimeno e Mary Negro che opera nel campo delle arti performative promuovendo la diffusione della tradizione culturale popolare e italiana, riservando particolare attenzione alle produzioni inedite in campo musicale, teatrale, cinematografico, letterario e della danza. La cooperativa è radicata in tutto il territorio salentino e ha all’attivo diverse collaborazioni e numerosi progetti, è tra le quattro realtà vincitrici del Bando Regionale Coopstartup Puglia 2015 promosso da Legacoop.