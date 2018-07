25 luglio -Festambientesud: forum "il meridione delle città" e il concerto di Paolo Fresu e Chano Dominguez - Vieste 25/07/2018 Primo appuntamento con Festambientesud: a Vieste con

Paolo Fresu e Chano Dominguez

Forum di apertura: “IL MERIDIONE DELLE CITTÀ”.



Giornata di apertura per l’ecofestifal, a Marina Piccola a Vieste, alle ore 19.00 appuntamento con il il forum di apertura: IL MERIDIONE DELLE CITTÀ. Alle ore 21.30 primo grande appuntamento musicale: concerto del duo PAOLO FRESU E CHANO DOMINGUEZ.

FestambienteSud 2018 apre con il tema delle città al Sud Italia: quali esperienze e prospettive per fare dei contesti urbani dei luoghi di crescita e sviluppo economico, culturale e sociale.



Vieste, Marina Piccola, 25 luglio 2018

Ore 19.00 – Forum di apertura

IL MERIDIONE DELLE CITTA’



Sessione di apertura del festival

Saluti istituzionali per l’inaugurazione del festival



Loredana CAPONE, Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Puglia

Rossella FALCONE, vicesindaco di Vieste

Claudio COSTANZUCCI, Presidente f.f. del Parco Nazionale del Gargano e sindaco di Cagnano Varano

Biagio DI IASIO, Presidente del Gal Gargano