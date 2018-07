Lecce - ALLA GRECA Teatro, poesia, prodotti tipici greci e percorso sperimentale 27/07/2018 Progetto coprodotto da Museo Castromediano e Accademia AMA di Lecce

Si svolgerà dal 29 al 30 luglio a Lecce, negli spazi del Museo Castromediano (viale Gallipoli, 28) il progetto tematico “Alla greca”, coprodotto dal Museo Castromediano di Lecce e da AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore nell’ambito della rassegna del Polo Bibliomuseale “Muse, Musei e Musiche”.

L’obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio culturale della classicità ellenica esposto nel Museo attraverso attività multidisciplinari che riguardano il teatro, la poesia, il cibo, gli approfondimenti e le visite teatralizzate tra i reperti archeologici custoditi nel Museo stesso.

“Si tratta di una novità nell’offerta culturale estiva – spiegano Luigi De Luca, direttore del Polo Biblio-Museale per la Regione Puglia, e Franco Ungaro direttore dell’Accademia Mediterranea dell’Attore - e si rivolge a turisti, cittadini e appassionati di cultura greca. Il Salento è stato ed è da sempre crocevia di scambi commerciali e culturali con la Grecia e basterebbe ricordare la frase del Galateo (‘’Siamo Greci, e questo torna a nostra gloria’’) per evidenziare quanto travaso e commistione di lingua e cultura ci sia stato tra il Salento e la Grecia”.



Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

domenica 29 e lunedì 30 luglio:

- ore 20.45, percorso sperimentale tra arte classica e poesia contemporanea greca (Kavafis, Ritzos, Seferis) con Anna Lucia Tempesta, Maria Gabriella Margiotta, Giulia Piccinni, Antonella Sabetta;

- ore 21.15, “Troiane di Euripide. L’attesa davanti al mare”, spettacolo con gli allievi dell’Accademia Mediterranea dell’Attore con la regia di Marinella Anaclerio. Dal testo straordinario e attuale della tragedia di Euripide, uno spettacolo che punta a esplorare il tragico nella sua essenza umana e contemporanea, lavorando su personaggi forti che affrontano la caduta di Troia e si interrogano sull’imminente condizione di profughi e schiavi. In scena: Letizia Pia Cartolaro, Elisa Guido, Michele Marullo, Matteo Padula, Benedetta Pati, Sarah Tantane, Carmen Ines Tarantino, Maria Tucci, Assunta Zecca, Oliviero Zecca. Costumi: Lilian Indraccolo, scenografia Dario Rizzello, oggetti di scena Giulia Piccinni.

- ore 22.15, degustazione di prodotti tipici greci a cura del ristorante Doppiozero di Lecce.



Ingresso libero con posti limitati, prenotazione obbligatoria: tel. 338 3746581.

Degustazione con contributo