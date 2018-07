[PHOTOGALLERY] CARNEVALE DI PUTIGNANO: IN ARRIVO LA FESTA DELL'ESTATE IL 28 E 29 LUGLIO TORNA IL DIVERTIMENTO 26/07/2018 Dalle 19:00, carri allegorici, animazione, musica e divertimento

Domenica The Rock’nRoll Kamikazes in concerto

Anteprima della festa, venerdì 27 incontro con il vignettista Vauro



Il Carnevale di Putignano torna a sorprendere anche d’estate. Sabato 28 e domenica 29 luglio i sette meravigliosi carri allegorici, protagonisti della sfilata invernale, tornano a invadere la città di Farinella. Intorno i giganti in cartapesta, e per tutto il centro storico, animazione, concerti, arti circensi, calcetto in maschera, dj set. Ad anticipare la grande festa, venerdì 27 luglio, l’incontro con il vignettista Vauro.



Un appuntamento imperdibile, il carnevale estivo, per ammirare i capolavori degli artigiani putignanesi della cartapesta che tornano in scena, sotto le stelle, e si esibiscono in tutta la loro grandiosità. I carri allegorici, star indiscusse del più grande spettacolo a cielo aperto di Puglia, saranno in mostra lungo il percorso che si snoda da piazza Aldo Moro a Largo Porta Nuova. Dalle ore 19:00 di sabato 28 e domenica 29 luglio diventeranno teatro di giochi d’animazione e dj set a tema. Musica, balli e canti popolari, musica commerciale, divertentismo e balera, acrobati e artisti di strada, calcetto in maschera tra carabinieri e carcerati. Il divertimento sarà per tutti.



Un percorso allegro e spensierato che si snoderà anche per tutto il centro storico, dove prenderanno vita un susseguirsi di arti e performance che coinvolgeranno grandi e bambini. Momenti di intrattenimento musicale, teatrale, attività ludiche e artistiche all’insegna dell’estate e dei “tipi da spiaggia”. Ad animare la città la maratona di dj set pop, rock, dance, reggae “Bobos Beach” a cura de Il Ritmificio in piazza Santa Lucia, la maratona radiofonica “Festa in spiaggia anni ‘50” a cura di Radio JP su Corso Vittorio Emanuele, la staffetta di band putignanesi “L’ultima spiaggia” a cura de Le Ferbine in piazza Santa Maria la Greca, gli sketch comici delle compagnie teatrali amatoriali, la selezione musicale in filodiffusione a cura di radio JP, gli allestimenti curati da Coopera e Gianfranco Guarnieri. Concerti in Piazza Plebiscito: sabato 28 ore 21:30 The Rockin’ Bones & Boom Boom Baby, ore 23:00 Jimmy Tastiera; domenica 29 ore 21:00 The Rock’nRoll Kamikazes.



La due giorni di festa sarà anticipata da un imperdibile appuntamento letterario. Nell’ambito del “Carnevale Possibile”, venerdì 27 luglio, ore 20:00 in Piazza Plebiscito, il vignettista Vauro dialogherà sul tema “satira e libertà” con Giampaolo Loperfido, presidente della fondazione Carnevale di Putignano. Incontro organizzato in collaborazione con il festival de Il libro possibile.



Ingresso libero a tutti gli appuntamenti in programma.



__________________



PROGRAMMA





VENERDÌ 27 LUGLIO



20:00 Piazza Plebiscito

CARNEVALE POSSIBILE – INCONTRO CON VAURO

Il vignettista dialoga sul tema “Satira e libertà” con Giampaolo Loperfido, presidente Fondazione Carnevale di Putignano

in collaborazione con Il Libro Possibile festival





SABATO 28 LUGLIO



Dalle 19:00 da Piazza Aldo Moro a Largo Porta Nuova

CARRI ALLEGORICI IN MOSTRA E ANIMAZIONE A TEMA

Folclore – Il carnevale contadino tra musiche, balli e canti popolari

Coppa Carnevale – Calcetto in maschera: carabinieri contro carcerati

Iusi – L'atmosfera di Carnevale N’de Jos’r esce allo scoperto

DragQueen & Dragons – Drag queen, ballerini e musica commerciale

Circus – Acrobati e artisti di strada

Summer in music

Divertentismo e balera



Dalle 19:00 Piazza Santa Lucia

BOBOS BEACH – Maratona di dj set pop/rock/dance/reggae

a cura de Il Ritmificio



Dalle 20:00 Corso Vittorio Emanuele

FESTA IN SPIAGGIA ANNI ’50 – Maratona radiofonica

a cura di Radio JP



Dalle 20:00 Piazza Santa Maria, Piazza Santa Lucia, Piazza Plebiscito, Vico Netti

SPIAGGIATI

a cura di Coopera



Dalle 21:30 Piazza Santa Maria la Greca

L’ULTIMA SPIAGGIA – Staffetta di band putignanesi di giovani liceali

a cura de Le Ferbine



21:30-23:00 Piazza Plebiscito

THE ROCKIN’ BONES & BOOM BOOM BABY in concerto



23:00 Piazza Plebiscito

JIMMY TASTIERA in concerto





DOMENICA 29 LUGLIO



Dalle 19:00 da Piazza Aldo Moro a Largo Porta Nuova

CARRI ALLEGORICI IN MOSTRA E ANIMAZIONE A TEMA

Folclore – Il carnevale contadino tra musiche, balli e canti popolari

Coppa Carnevale – Calcetto in maschera: carabinieri contro carcerati

Iusi – L'atmosfera di Carnevale N’de Jos’r esce allo scoperto

DragQueen & Dragons – Drag queen, ballerini e musica commerciale

Circus – Acrobati e artisti di strada

Summer in music

Divertentismo e balera



Dalle 19:00 Piazza Santa Lucia

BOBOS BEACH – Maratona di dj set pop/rock/dance/reggae

a cura de Il Ritmificio



Dalle 20:00 Corso Vittorio Emanuele

FESTA IN SPIAGGIA ANNI ’50 – Maratona radiofonica

a cura di Radio JP



Dalle 20:00 Piazza Santa Maria, Piazza Santa Lucia, Piazza Plebiscito, Vico Netti

SPIAGGIATI

a cura di Coopera



21:00 Piazza Plebiscito

THE ROCK’N’ROLL KAMIKAZES in concerto



Dalle 21:30 Piazza Santa Maria la Greca

COMPAGNIE DA SPIAGGIA – Sketch comici in vernacolo sul tema balneare

a cura della compagnie teatrali amatoriali putignanesi





In entrambe le giornate:



Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, Area centro storico

Selezione musicale in filodiffusione a cura di Radio JP



Piazza Santa Maria, Piazza Santa Lucia, Piazza Plebiscito

Allestimenti tematici a cura di Gianfranco Guarnieri