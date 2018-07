Mola di Bari - INAUGURAZIONE MONUMENTO IN PIAZZA XX SETTEMBRE DEDICATO AI 12 CADUTI DELLA GRANDE GUERRA 25/07/2018 MOLA DI BARI – Si è svolta nella storica cornice di Piazza XX Settembre, l’inaugurazione del monumento dedicato ai 12 caduti della Grande Guerra, non inseriti nella lapide preesistente.

La lapide, ad opera dello scultore Nicola Ruggeri, è stata realizzata grazie al fattivo impegno dell’ Associazione Combattenti e Reduci della sezione di Mola di Bari.

Il monumento è stato inaugurato del Generale di Brigata Mauro Prezioso, Comandante Territoriale dell’Esercito in Puglia, dal sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna e dal Cav. Nicola Guglielmi, presidente della Associazione Combattenti e Reduci – Terra di Bari.

Durante l’evento, a cui hanno preso parte le principali autorità civili e militari, sono state conferite le Medaglie Commemorative coniate in occasione del Centenario della Grande Guerra ai discendenti dei combattenti caduti.

Il Generale Prezioso nel suo intervento ha espresso grande soddisfazione per la sinergia instaurata tra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e il Comando Militare Esercito Puglia, nonché per il ruolo attivo che le stesse svolgono sul territorio.

La cerimonia si è conclusa con il concerto della Banda della Brigata “Pinerolo” magistralmente diretta dal 1°maresciallo Carlo Resta.