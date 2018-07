Ostuni (Brindisi) - Vieni a vedere l’eclissi C’è that’s amore 26/07/2018 Dal 27 al 29 luglio ingresso libero



Dopo tanti eventi straordinari organizzati dalla Events & Promotion, da una idea di Antonio Rubino, eccone un altro, a quanto pare il più originale originalissimo: That’s Amore. Questa volta a fare da cornice sarà Ostuni, una delle più belle città non solo della Puglia, la regina dell’Estate Pugliese che da oltre vent’anni riceve la Bandiera Blu e le cinque vele di Legambiente grazie alla pulizia del mare e ai servizi offerti. É uno dei paesi più noti della penisola Salentina, contendendosi il primato con Otranto, Lecce, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Vieste.



La location è Via Quaranta, il cosiddetto stradone, ad un centinaio di metri da Piazza della Libertà, praticamente quella del Municipio, a 300 metri da un ampio parcheggio. Una vista mozzafiato dove è possibile vedere anche il mare seppure a qualche chilometro, ma soprattutto la platea giusta per vedere un avvenimento unico nella storia. Infatti nella notte tra il 27 ed il 28 luglio si potrà assistere alla notte della Luna Rossa, una "Luna di sangue", l'eclissi totale del satellite terrestre più lunga del secolo. Al tramonto del Sole, la Luna piena sorgerà già in parte eclissata e poco per volta l’ombra della Terra la invaderà completamente tingendola di un rosso scuro fino alle 23,13, quando inizierà l’uscita dal cono d’ombra proiettato dal nostro pianeta. Il fenomeno potrà essere visibile anche a occhio nudo. Si tratta di una delle cinque eclissi previste nel 2018, ma sicuramente di quella più lunga e suggestiva e Via Quaranta è l'ideale per scegliere un luogo quanto più possibile privo di illuminazione artificiale per poter godere appieno dell'esperienza. Ma non è l'unica sorpresa della serata. A ridosso della Luna in eclisse dall’orizzonte si leverà Marte, che si troverà a 57,5 milioni di chilometri dalla Terra, poco più della minima distanza possibile (56 milioni di chilometri).



Per ammirare questo spettacolo della natura, That’s Amore sarà l’evento enogastronomico per eccellenza durante il quale prevarrà il puro romanticismo, con stand enogastronomici ricercatissimi, prettamente pugliesi, una illuminazione romantica, le canzoni napoletane itineranti dei mitici pummarola sound, tra le quali non potrà mancare ‘Luna rossa’.Non mancherà la birra fresca e per chi non la beve, tre delle migliori aziende pugliesi vinicole. Sarà allestita una scenografia d’altri tempi con le vecchie lampadine. Ci saranno alcuni mercatini, ma riflettori puntati sui Pummarola Sound che passeggeranno cantando le più famose melodie d’amore napoletane. Il gruppo è famoso per aver cantato con tante star come Renzo Arbore. Nei giorni scorsi è stato protagonista insieme a tanti vip sulla Costa Smeralda.



L’ingresso è libero e gratuito. Lo slogan: “Se non sei romantica/o non ci vieni” è diventato virale. Una novità è la comunicazione usata per promuovere l’evento



. Così l’ha definita il giornalista e pubblicitario Antonio Rubino “Abbiamo fatto una comunicazione prevalentemente in inglese. Siamo stati immediatamente in perfetta simbiosi con l’Amministrazione Comunale di Ostuni in particolare con l’Assessore al Turismo Vittorio Carparelli che ha condiviso l’evento. Il nostro obiettivo è quello di portare a That’s Amore molti turisti stranieri, ma anche italiani, per far passare a loro qualche ora indimenticabile in un posto magico e suggestivo che probabilmente lasceranno dopo qualche giorno, soprattutto se le loro vacanze termineranno a fine mese. Sarà un evento romantico, durante il quale, se non si è innamorati si rischierà di esserlo, magari di una bella straniera, oppure di un aitante pugliese simile ad Alberto Sordi nel film di Dino Risi “Venezia, la luna e tu”, quando interpretava il gondoliere Bepi che flirtava con l’americana mentre era fidanzato con Nina. That’s amore sarà un evento estremamente romantico per uomini e donne di tutte le età purché romantici e possibilmente innamorati. L’eclissi, poi renderà magico questo evento”. Eclissi, la luna, l’amore, il cibo e tu. That’s Amore sarà un evento d’altri tempi, ma l’eclissi la renderà unica per sempre. Ecco perché esserci