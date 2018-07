MERCATINO DEL GUSTO A MAGLIE, CAPONE: “BELLEZZA DEI LUOGHI ED ENOGASTRONOMIA BINOMIO ESSENZIALE” 27/07/2018 “Il buon cibo con gli ottimi prodotti pugliesi incontrano una bellissima città”.



Così l’Assessore Regionale all’Industria turistica e culturale Loredana Capone intervenendo questa mattina presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Lecce alla conferenza stampa di presentazione della diciannovesima edizione del Mercatino del Gusto che si terrà a Maglie dal 1 al 5 agosto.



Torna uno degli appuntamenti più attesi per i gastronauti provenienti da ogni parte del mondo. Dopo la cura, la gioia, la bellezza, il tema della diciannovesima edizione è il "Baratto delle idee e delle esperienze" a tutto campo, all'insegna della multidisciplinarietà e dell'ibridazione dei saperi.



“Borghi ed enogastronomia - ha proseguito l’Assessore Capone - è un binomio che dobbiamo utilizzare al massimo e credo che il Mercatino del Gusto faccia proprio questo: riesce a far apprezzare le vie di una bellissima città come Maglie attraverso un’incantevole presentazione di prodotti, anche all’interno di bellissimi palazzi, di corti, di vicoli e di ville.

Cosa può ricevere - si è chiesta l’Assessore Capone - il turista e il cittadino che decide di vivere questa esperienza? Certamente riceve la sensazione di trovarsi in un luogo magico, dove la buona cucina si abbina alla bellezza e dove la bellezza incontra anche la cura nella presentazione dei prodotti. E questo è un aspetto molto importante”.



“Non è una sagra - ha concluso la Capone - non è un festival, ma è molto di più: è la comunità che si presenta e diventa più accogliente. Il Mercatino del Gusto per noi rappresenta una delle migliori prassi che abbiamo in Puglia. Un evento che ha scelto di investire nella cura della bellezza”.



Lungo le strade e per le piazze del centro storico, produttori, cuochi ed esperti enogastronomici di Puglia accoglieranno i visitatori proponendo cene, laboratori e degustazioni guidate. Non mancheranno spettacoli di danza, angoli di letteratura e percorsi di conoscenza per i bambini.



Ospite di questa edizione, in collaborazione con Apulia Film Commission, Rocco Papaleo, regista e attore. Il Talk show si terrà il 4 agosto ore 22.30 al Liceo Capece. A dialogare con Rocco Papaleo, il giornalista Fabrizio Corallo.



Sarà il presidente dell’Associazione Mercatino del Gusto Salvatore Santese, insieme a Giacomo Mojoli ed alle autorità presenti, ad aprire ufficialmente mercoledì 1 agosto alle 20 la diciannovesima edizione. Dopo il taglio del nastro di scena la cerimonia di consegna del Premio Mercatino del Gusto (6^ edizione) in Piazza Aldo Moro, un omaggio all’impegno, alla creatività, all'originalità, alla capacità e alla competenza di chi, attraverso il proprio lavoro e la preziosa passione, contribuisce alla diffusione dell’identità culturale della Puglia e del sistema qualità globale, accrescendone il valore inclusivo e sostenendone lo sviluppo. La cerimonia sarà presentata dall’attore Antonio Stornaiolo. Ai vincitori andrà “la goccia”, realizzata da Mariano Light, azienda leader nel settore delle luminarie.



I visitatori potranno percorrere la ‘Via dell’Olio Extra Vergine di Oliva’ e degustare gli oli di Puglia, nella ‘Piazza del vino’ o in quella della ‘birra artigianale’ potranno scoprire le ricchezze del territorio. Pasta, prodotti da forno, salumi, formaggi, conserve sott’olio sono solo alcune delle eccellenze che si potranno ammirare e degustare lungo la ‘Via della gastronomia’. Via Roma ospita ‘i Presìdi e le Comunità del Cibo pugliesi’, gruppi di persone che producono cibo di qualità in maniera sostenibile, sostengono le piccole produzioni eccellenti che rischiano di scomparire, salvano dall’estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi, legumi e cereali, valorizzando diverse aree regionali. Lungo la ‘Via del Benessere’ si potrà pensare alla cura del proprio corpo con i prodotti per la pelle a base di aloe vera, pianta dalle proprietà terapeutiche. Prelibatezze da ammirare nei laboratori d’eccellenza delle specialità dolciarie regionali, ‘cupeta’, cassatine, mafalde ma anche liquori e grappe lungo la ‘Via dei Dolci’. Per gli amanti del gelato artigianale immancabile un salto alla ‘Piazzetta del Gelato’ e poi l’angolo del Caffè.



Al Mercatino, all’interno di un nuovo e originale allestimento, secondo tradizione, si potrà assaporare la carne alla brace, nel nuovissimo spazio ‘ Il Fornello’.



Due le postazioni dedicate al ‘Cibo di strada’ (cortile di Palazzo de Marco e Piazza Frantoio Ipogeo), per mangiare passeggiando, con un cartoccio in cui affondare la mano per trovarci i sapori della tradizione pugliese: bombette, zampina, pezzetti di carne e peperoni, puddica, pucce, panini di mare, chips di patate seglinda, la cumma, il calzone, fish & chips e porzioni di pasta di grano ‘Senatore Cappelli’. Non mancherà la ‘Via della Pizza’ e ‘Triticum experience’.



Ogni sera, nei giardini di Villa Tamborino appuntamento con le ‘Cene in Villa’

cene del “saper fare” classico ma allo stesso tempo “POP”, cinque interpreti del territorio e del rinnovamento. Gli Interpreti di quest’anno sono Gianluca Ferri di Masseria Barbera, Matteo Romano di Lilith, Alessandra Civilla di Alex, Gianluca Parata di Bistrot Gianluca, Maria Lanzilloti di Casale Ferrovia. A ciascun menù verranno abbinati i vini di una prestigiosa cantina pugliese espositrice.



‘Gino & Sergio’, Gino Di Mitri e Sergio D’Oria con Nunzio Pacella, raccontano storie di tipicità rare e storiche guidando il visitatore in un viaggio nella memoria accompagnato dalla freschezza del sapore impreziosito da olio e vino.



Il Mercatino del Gusto è anche attenzione per le Masserie Didattiche e per i più piccoli con ‘Mercatino Junior’, a cura di Salento Faber, esperienze conoscitive e divertenti per bambini dai 6 ai 12 anni.



Novità è lo ‘Show Cooking’ siamo la pasta che facciamo, con 4 grandi cuochi pugliesi che interpreteranno, a modo loro, la pasta, che sia fresca o secca: Andrea Di Maggio di San Giovanni Rotondo, Peppe Zullo di Orsara di Puglia, Alessio Gubello di Lecce e Pietro Zito di Andria. Accanto ai grandi chef, ogni sera il giovanissimo Alessandro Alessio di Tiggiano, un ragazzo che ama la cucina ed ha una sua spiccata capacità interpretativa.

Ci saranno anche i laboratori ‘Gusto Lab’ dedicati questa’anno a CIBO e BIRRA, con Pino De Luca.



Ogni sera con ‘Gusto Folk’ ci sarà spazio dedicato alla danza e alla musica popolare salentina curato dall’associazione Tarantarte. Non mancherà l’attenzione alla lettura con lo spazio dedicato al ‘Baratto Letterario’ con Giusy Santomanco che ospita Fabio Mollica, Luisa Ruggio e Dino Cassone. Spazio anche per il ‘Corso dall’orto alla tavola’ con Roberto Aloiso. Poi anche la buona musica con l’ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB MAGLIE e il 5 agosto, anteprima del SALENTO JAZZ FESTIVAL.



Il 4 e il 5 agosto, due serate dedicate all’ ‘Olio antica monete di scambio’ con Sabrina Pupillo e Cosimo Damiano Guarini. Tema del primo incontro Olio & Mediterraneo: il bello della diversità. Olio di Puglia: tra salute, frantoi ed etichetta per il secondo appuntamento.



Nell’esclusiva atmosfera della boutique “Giorgio Santese”, affacciata sulla centrale piazza Aldo Moro, il momento dell’aperitivo diventa un appuntamento esclusivo. Ogni sera il gustosofo vi inviterà ad assaggiare i suoi cocktails. Con maestria, estro e competenza Michele Di Carlo, fin dagli albori del Mercatino del Gusto, ci accompagna a scoprire abbinamenti e storie del mondo dei distillati con ‘Santese Gusto Fashion con MichelOne’.

Ed infine ‘Mercatino del Gusto Off’. Il Mercatino del Gusto ospita all’interno della sua programmazione l’offerta culinaria di tre ristoranti cittadini, con lo scopo di contaminare il centro storico di eventi e cultura.



L’edizione del 2018 del Mercatino del Gusto punterà ad evidenziare le eccellenze e le tipicità delle produzioni pugliesi promuovendo la conoscenza della storia della Puglia, così come ha fatto negli ultimi 18 anni.