mounttain bike - Trofeo Borgo Antico Canosa di Puglia dedicato alla memoria di Mario Gensano 27/07/2018 FCI Puglia: news da mountain bike e ciclismo amatoriale

MOUNTAIN BIKE - Gli organizzatori dell’Asd Canusium Bike sono alacremente al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli del Trofeo Borgo Antico Canosa di Puglia dedicato alla memoria di Mario Gensano, l'Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, grande appassionato di ciclismo, deceduto all'età di 55 anni nel novembre del 2017. Domenica 29 luglio si profila un evento di grande richiamo non solo per gli sportivi di Canosa di Puglia ma anche per gli amanti delle corse in notturna in sella alla mountain bike nel percorrere i vicoli e le strade cittadine con il ritrovo fissato alle 18:30 in Corso Garibaldi e due fasce di partenza: esordienti e allievi alle 20:00, juniores, open e amatori alle 21:00. La gara di mountain bike si articola nel seguente percorso: Corso Garibaldi (davanti la scuola Mazzini), Via Flavio Gioia, Via Piave, Corso San Sabino, Piazza della Repubblica, Corso Antonio Gramsci, Via Trieste e Trento, Via Diomede, Via Sabina, Via Libertà, Via Boccaccio, Salita Calvario, Corso Traiano, Piazza Umberto I, Scalone del Carmine (Via Vito Rosa), Via Lucano, Via Duca D’Aosta, arrivo in Corso Garibaldi.

AMATORI - Proseguono spediti i preparativi per l’ottava edizione della Coppa San Marco. L’entusiasmo e il lavoro maniacale degli organizzatori della Spes Alberobello lasciano intravedere che lo spettacolo sarà avvincente nella giornata di domenica 29 luglio per questo classico appuntamento estivo (prova di Cicloamatour) dedicato al ciclismo su strada amatoriale con la novità dello spostamento al pomeriggio rispetto alle precedenti edizioni. Con ritrovo alle 15:30 presso la villetta comunale della contrada di San Marco e la partenza alle 17:00, la Coppa San Marco si corre sul tradizionale percorso in circuito di 5,7 chilometri da ripetere 11 volte nel “toboga”, ovvero la classica denominazione che sta ad indicare tutta la serie di saliscendi, curve e controcurve che caratterizza il circuito alle porte di Locorotondo.

MTB GIOVANI - Prima edizione del Trofeo del Sorriso domenica 29 luglio a Montesano Salentino con l’attenzione rivolta verso le nuove leve del pedale dai 7 ai 12 anni grazie alla Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino Vincenzo Nibali che cura la parte organizzativa dell’evento e in collaborazione con l’associazione “La Giornata del Sorriso”. All’interno della Pineta San Donato, gli organizzatori hanno ricavato il percorso di gara (ritrovo alle 8:30, partenza alle 10:00) in sterrato sulla distanza di 400 metri. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, la societa' con piu' partecipant, la piu' lontana regionale ed extra regionale oltre al gadget ricordo per tutti i partecipanti.