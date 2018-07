Grottaglie (Taranto) - Assegnati le gran medaglie d’oro per i migliori vini del Sud Italia 28/07/2018 Domani al via il percorso on the road per la nona edizione di Vino è Musica



Un tempo in quella gravina scorreva l’acqua. Da domani nell’antica gravina di San Giorgio a Grottaglie, da secoli dimora incontrastata nei maestri ceramisti salentini, tornerà a scorrere il vino. Il nettare che la nona edizione di Vino è Musica celebra assieme a partner di eccezione: 60 cantine, la Regione Puglia, il Comune di Grottaglie, AIS, Slow Food Grottaglie – Vigne e Ceramiche, Confagricoltura Taranto, Gal Magna Grecia e Sistema Museo.

Una festa del palato e degli occhi che il 27 e il 28 luglio si celebrerà on the road con postazioni food animate dagli chef Rocco Violante, Guido Grasso, Gianfranco Palmisano, Vanni Cafagna e Valentina De Palma e quattordici postazioni musicali con artisti e band provenienti dal panorama della musica emergente italiana.

Si comincia alle 20 con il taglio del nastro affidato al noto conduttore televisivo ed esperto di eno-gastronomia Federico Quaranta (Rai 1 con La prova del cuoco e Linea Verde Orizzonti, Decanter su Radio 2 – ndr). Per le famiglie con bimbi piccoli al seguito, ci sarà, però, una buona occasione per i tempi. I bimbi dalle 18.30 potranno frequentare il laboratorio di ceramica all’interno dell’atrio del Castello Episcopio e i genitori in attesa di poter frequentare i banchi d’assaggio delle cantine provenienti da Puglia, Basilicata e Campania, in contemporanea potranno godere delle visite guidate gratuite all’interno dell’antica dimora episcopale e del Museo delle Ceramiche.

Si torna tra le ceramiche dopo una tre giorni intensa dedicata ai tecnici e ai produttori. Una giuria internazionale di influencer, assaggiatori e buyer, presieduta da Enzo Scivetti, ha infatti valutato dal 24 al 25 luglio a Masseria Palombara (Oria) le oltre duecento etichette iscritte al premio enologico Vino è Musica. Nove batterie di rilievo che hanno esplorato attraverso una degustazione alla cieca tutto il meglio della produzione enologica del sud Italia.

Questi i premiati di quest’anno.

Categoria Bollicine: MEDAGLIA D’ORO a La Stipula – Rosè Brut, Metodo classico millesimato, 2013 - CANTINE DEL NOTAIO

Categoria Bianchi territoriali: GRAN MEDAGLIA D’ORO a Calaluna – Puglia IGP, 2017 – Cantine PAOLO LEO

Categoria Bianchi aromatici: MEDAGLIA D’ORO a Rampone - RAMPONE - Valle d’Itria IGP, 2013 – Cantine I PASTINI

Categoria Rosati di Puglia: MEDAGLIA D’ORO a Dama – Salento IGP, 2017 – Cantine SCHIENA VINI

Categoria Macerati: MEDAGLIA D’ORO a MINU’ – Salento IGP, 2016 – Cantina BOTRUGNO

Categoria Vitigni Minori: GRAN MEDAGLIA D’ORO a Somiero – Susumaniello Salento IGP, 2015 – Cantine LE VIGNE DI SAMMARCO

Categoria Aglianico: GRAN MEDAGLIA D’ORO a Massaron – Aglianico del Vulture DOC Riserva, 2009 – Cantine LAGALA

Categoria Gruppo Misto Rossi altre regioni: MEDAGLIA D’ORO a Alburno – Paestum IGP, 2015 – Cantine TENUTE DEL FASANELLA

Categoria Negramaro: GRAN MEDAGLIA D’ORO a Nerio – Nardò DOC Riserva, 2014 – Cantine SCHOLA SARMENTI

Categoria Primitivo: GRAN MEDAGLIA D’ORO a Librante – Primitivo di Manduria DOP, 2016 – Cantine LE VIGNE DI LUCA ATTANASIO

Il Premio ha assegnato anche medaglie d’argento e di bronzo. La lista completa dei vincitori sarà pubblicata nei prossimi giorni.