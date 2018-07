30 luglio - SPI CGIL- dibattito e teatro con la comedia 'Attenti al cane' - Lecce 30/07/2018 Lunedì 30 luglio altra tappa del tour itinerante del Sindacato pensionati italiani della Puglia

Dibattiti, teatro, servizi: «Carosello» torna nel Parco Balsamo

Alle 19 a San Pio (Lecce) stand con la possibilità di controllare la pensione

Alle 20 dibattito sulla Proposta di legge regionale sull’invecchiamento attivo

Alle 21 la commedia «Attenti al cane» (ingresso gratuito)





Il Carosello dello Spi Cgil torna al Parco Balsamo. Dopo il successo della tappa del 19 maggio scorso, il tour itinerante del Sindacato Pensionati Italiani della Cgil fa di nuovo tappa nel rione San Pio. Lunedì 30 luglio – in collaborazione con il Comitato Popolare Nuova Rudiae e col patrocinio del Comune di Lecce – lo Spi Puglia e lo SPi Lecce organizzano una serata dedicata alle famiglie del quartiere con un dibattito, servizi ed una rappresentazione teatrale.



A partire dalle ore 19, in via Pozzuolo saranno aperti gli stand del mondo sindacale: ogni cittadino potrà fruire della presenza di qualificati operatori per il controllo della propria pensione, attraverso un’azione di “sindacato di strada” caratteristica dello Spi. Sarà possibile anche sottoscrivere la Proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare sull’«Invecchiamento attivo e in buona salute». La legge sarà presentata durante un dibattito, previsto alle ore 20, al quale parteciperanno: l’assessore comunale al Welfare e Coesione sociale, Saverio Citraro; il segretario generale dello Spi Cgil di Lecce, Ninì De Prezzo; il presidente provinciale di Auser, Donato Merico; la segretaria generale della Cgil di Lecce, Valentina Fragassi; il segretario generale dello Spi Puglia, Gianni Forte.



Alle ore 21 andrà in scena la rappresentazione della commedia in vernacolo «Attenti al Cane», scritta, diretta (insieme con Marilena Chirizzi) e interpretata da Fabrizio Manfreda. La pluripremiata compagnia teatrale «La Sacristia» di Arnesano porterà in scena tre tempi di risate. Sul palco olre a Manfreda e Chirizzi, anche: Stefania Arnesano, Giulia Capone, Sonia Gerardi, Luigi Lorenzo, Stefano Madaro, Antonio Martina, Giuseppe Martino, Francesco Pedone, Virginia Toraldo, Osvaldo Vergori (l’ingresso è gratuito).