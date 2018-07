Martina Franca - “PHYSIS 2018” Festival itinerante di teatro-natura per lo Sviluppo Sostenibile e la Qualità della Vita 29/07/2018 (I Sezione)



La compagnia teatrale Onirica di Bari riparte con una nuova edizione del “Physis”, Festival itinerante di teatro natura, per lo Sviluppo Sostenibile e la Qualità della Vita.

Una serie di appuntamenti all’insegna della sostenibilità, dell’ascolto e del rispetto dei luoghi naturali, per giocare ed emozionare visitatori, grandi e piccini.



La rassegna del 2018 si svolgerà nel mese di Agosto e proseguirà nei mesi successivi. La novità rispetto al passato è il coinvolgimento di due aree di rilevante interesse naturalistico presenti in Puglia, quali la Riserva Naturale di Stato “Le Cesine” (Vernole) e la Riserva Regionale Orientata “Oasi Bosco delle Pianelle” (Martina Franca).



L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Educazione Ambientale Seges di Vernole (per gli eventi che si svilupperanno presso Le Cesine( e con la Cooperativa di Educazione Ambientale Serapia di Ostuni (per gli eventi che si svilupperanno presso il Bosco delle Pianelle).



Si articolerà in cinque appuntamenti:



1. “Sogno Shakespeariano”, spettacolo di teatro natura itinerante

Giovedì 9 Agosto 2018, ore 19.30 - Oasi Bosco delle Pianelle di Martina Franca



2. “Sogno Shakespeariano”, spettacolo di teatro natura itinerante

Venerdì 17 e 24 Agosto 2018, ore 20.30 - Riserva Naturale di Stato Le Cesine di Vernole



3. “Decamerone”, spettacolo di teatro in natura

Domenica 26 Agosto 2018, ore 19.00 - presso Oasi Bosco delle Pianelle di Martina Franca



4. “Decamerone”, spettacolo di teatro in natura

Sabato 8 Settembre 2018, ore 20.30 - presso la Masseria Le Cesine di Vernole





Info e prenotazione obbligatoria:



329 9316191

347 3238042

Seguici su: https://www.facebook.com/oniricapoeticateatrale/



GLI EVENTI:



1) SOGNO SHAKESPEARIANO

Spettacolo di teatro natura itinerante, prodotto da Onirica Teatro e Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli di Bari.

Mise en espace a cura di Vito Latorre

Con Gabriella Altomare, Davide De Marco, Donato Demita, Silvana Pignataro, Antonio Repole



In serate di riti e magie, fate e folletti, passeggiate e teatro, le Oasi naturali si tingono di mistero. I mirti ed i lentischi abbracciano e profumano strani personaggi che si aggirano tra alberi di pino e cespugli di cisto: è il popolo fantastico della notte, quello dei sogni di ciascuno di noi, quelli che tutti vorremmo vivere almeno una volta. In piena armonia con la natura, l’esperienza dell’escursione notturna della Cooperativa Seges e della passeggiata al tramonto della Cooperativa Serapia si arricchiscono dell’evanescente atmosfera evocata dalle immagini e da alcune delle scene del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare.



Affascinando bambini e adulti, lo spettacolo è rivolto a tutte le fasce d'età .



Costo Biglietto:

adulti 15 euro

bambini (under 12) 10 euro

bambini (under 4 anni) non paganti



N.B.: è consigliabile l’uso di torcia, antizanzare e abbigliamento con scarpe comode.



2) DECAMERONE (da Giovanni Boccaccio)

Spettacolo di teatro in natura, prodotto da Onirica Teatro

Regia di Vito Latorre

Con Gabriella Altomare, Davide De Marco/Giovanni Botticella, Silvana Pignataro, Antonio Repole



Un’accurata selezione di novelle di arguzia e di ingegno che restituisce la scoppiettante vitalità del Decamerone del Boccaccio nella sua lingua originale che, ad ogni racconto, diverte, suggestiona ed attrae.

Tutte le scene sono perfettamente ambientate nel luogo individuato, per giungere alla fine dello spettacolo deliziati dall’incanto teatrale e testuale, sbalorditi di come una lingua del ‘300, ricca ed elaborata, possa giungere oggi, ad adulti e ragazzi, con freschissima ed allettante comprensibilità, ma soprattutto rapiti dalle metamorfosi dei luoghi.



Costo Biglietto:13 euro



N.B.: è consigliabile l’uso di torcia, antizanzare e abbigliamento con scarpe comode.