Ruvo di Puglia (Bari) - Attraversamenti. Il Mito e la Poesia. La Passeggiata letteraria 01/08/2018 Sabato 4 agosto 2018 ore 18.00

Museo Archeologico Nazionale Jatta - Ruvo di Puglia





Protagonisti di questa esperienza sono il Museo Archeologico Nazionale Jatta, i vasi, i miti, e la poesia del loro esistere.

E una insolita passeggiata letteraria nel tempo dei Miti e della loro eternità fermata sui preziosi vasi del Museo. Una passeggiata attraverso una selezione di Miti raccontati su alcuni tra i più bei vasi ivi presenti. Una immersione tra il fascino della storia e la potenza narrativa della pittura. La poesia del manufatto artistico e del suo attraversamento spazio-temporale, del tratto del maestro cesellatore, della vita e delle vicende di dei e dee e del loro leggendario mondo. Ci faranno compagnia Niobe, Efesto e le Nereidi, Eracle e Le Esperidi, Bellerofonte, Talos, le loro storie, le loro gesta, la loro eternità, di cui leggeremo.

Vuole essere un modo diverso di visitare il Museo e di avvicinarsi alla lettura delle opere in esso ospitate, ognuna gemma unica e universale.





La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. È previsto un numero massimo di 20 partecipanti.

Ritrovo alle ore 17.45 presso Museo Archeologico Nazionale Jatta Piazza - Bovio, 35. Si raccomanda la massima puntualità.



PER INFO E PRENOTAZIONI:

IAT Ruvo di Puglia - Via V. Veneto, 48

Tel. 080.3628428

e-mail: prolocoruvodipuglia@libero.it