Torna Itinerario Danza: il Balletto del Sud di Fredy Franzutti porta la grande danza nei centri storici salentini 29/07/2018 Torna “Itinerario Danza”:

il Balletto del Sud porta la grande danza nei centri storici salentini

Tre appuntamenti per la stagione estiva ai Teatini di Lecce



Torna per un’altra estate “Itinerario Danza”, il progetto a cura del Balletto del Sud di Fredy Franzutti che si propone di portare la grande danza nei centri storici dei comuni del Sud della Puglia, dove l’attività coreutica è meno presente o molto rara. Una rassegna che raggiunge quest’anno la sua XXII edizione e che negli anni si è proposta come obiettivo quello di contribuire attraverso l’arte alla riscoperta e alla valorizzazione del cuore antico delle città.

Il progetto è inserito in quelle attività a carattere turistico-culturale che cercano di attirare, anche nei comuni dell’entroterra, un flusso turistico che può, oltre che apprezzare lo spettacolo, partecipare a percorsi e visite guidate per gustare le bellezze architettoniche e paesaggistiche, usufruire degli esercizi di ristoro e favorire con acquisti l’artigianato locale.

La rassegna, infatti, vede le piazze pugliesi trasformarsi in scenografie naturali per gli spettacoli della compagnia diretta da Franzutti, che è oggi unanimemente riconosciuta come una delle più importanti realtà della danza italiana. Proprio in questi giorni per decreto ministeriale è stata riconosciuta come la quarta compagnia in Italia per valore dimensionale (che include giornate lavorative, numero di spettacoli, spettatori e fatturato).

Quindici gli appuntamenti previsti in totale per una stagione di danza e musica itinerante nel Salento che gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'assessorato all’Industria Culturale e Turistica della Regione Puglia e delle amministrazioni dei comuni che partecipano al circuito degli spettacoli.

Il programma prevede che il Balletto del Sud porterà in scena “Le Quattro Stagioni”, l’originale titolo su musiche di Vivaldi e Cage con testi recitati dall’attore Andrea Sirianni del poeta Wystan Auden e le scene di Isabella Ducrot, con ingresso gratuito, il 31 luglio a in Piazza del Sole a Calimera, il 10 agosto a Piazza Castello ad Andrano, il 13 agosto in Piazza Municipio a Cutrofiano e il 16 agosto in Piazza San Vincenzo a Ugento.

All’interno di “Itinerario Danza”, sono inserite anche altre mini-rassegne e appuntamenti, a partire dalla Stagione di Danza del Balletto del Sud nel Chiostro dei Teatini a Lecce che comprende tre serate (ingresso a pagamento): il 9 agosto è prevista la tappa leccese delle “Le quattro stagioni”, il 23 agosto il “Galà Mediterraneo”, giunto alla terza edizione e dedicato alla magia del balletto classico e alle più celebri pagine del suo repertorio nei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, e il 30 agosto “L’Apres-midi d’un Faune”, spettacolo realizzato in occasione dei 100 anni dalla morte del compositore Claude Debussy, con le scene tratte dai dipinti di Edoardo De Candia, l’artista salentino che più di ogni altro ha incarnato il cliché dell'artista libero ed estremo, al quale lo spettacolo rende omaggio. Protagonisti sono Carlos Montalvan e Letizia Giuliani, con la partecipazione dell'attore Giorgio Sales e dei pianisti Christian Greco, Giorgio Manni, Andrea Rucco.

Ancora, il Balletto del Sud sarà protagonista sabato 11 agosto nel Castello Medioevale di Acquarica del Capo per il “Premio Giunco”, una serata composita di teatro, danza e musica condotta dalla giornalista Rosanna Cancellieri con la direzione artistica di Fredy Franzutti, come pure sabato 22 settembre in piazza San Vincenzo a Ugento per il “Premio Zeus”.

Infine, tutti gli spettacoli di “Itinerario Danza” sono eseguiti con musica dal vivo grazie alla collaborazione con l’Hungarian International Orchestra che segue la compagnia in tournée e ha anche un suo calendario di concerti che toccheranno Ugento (29 luglio), Calimera (30 luglio), Acquarica del Capo (2 agosto), Carmiano (6 agosto), Andrano (17 agosto) e Cutrofiano (21 agosto).

Per lastagione di danza del Balletto del Sud nel Chiostro dei Teatini di Lecce:

biglietto posto unico: 20 euro(ridotto under 25 a 15 euro)

Per informazioni e prevendite biglietti:

Balletto del Sud via Biasco 10, Lecce 0832.453556

Castello Carlo V: Via XXV luglio, Lecce 0832. 246517.