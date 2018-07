NUOVO APPUNTAMENTO PER “VIVO A RUVO”: SI PARLA DI IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E DEL BANDO PIN DELLA REGIONE PUGLIA 29/07/2018 I giovani ruvesi, il loro potenziale innovativo, il loro contributo alla crescita economica, sociale e culturale della città e il loro possibile ruolo nel nascente Distretto Urbano del Commercio di Ruvo di Puglia saranno al l’argomento principale di “Vivo e intraprendo a Ruvo”, il terzo appuntamento pubblico organizzato per martedì 31 luglio alle ore 20.30 presso la sede del DUC, in vico Modesti 1.



Nel corso dell’incontro si parlerà del bando “PIN – pugliesi Innovativi”, l'iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia rivolta ai giovani e alle giovani, fra i 18 e i 35 anni, che intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale e con buone prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie competenze.

PIN supporta la sperimentazione e la realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale nei settori: innovazione culturale, tecnologica e sociale.



A parlarne Luca Langella di ARTI Puglia e Monica Filograno Assessora delegata alle politiche giovanili del Comune.

L’incontro sarà anche l’occasione per ascoltare le storie di tre gruppi di giovani i cui progetti hanno ottenuto un finanziamento dal bando “PIN”. Interverranno:

Vittoria Basile di Postkino, progetto di Cinema Itinerante che farà tappa a Ruvo il 2 agosto;

Marilù Ursi e Nicola Delnero di Kaufman – Corsi di scrittura creativa;

Giuseppe Magrone di Apulian Center for Art and Technology - Promozione di arte contemporanea.

Introduce Nicolò Serafino del Forum Giovanidee.

Info su facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/1996855603711780/



"Vivo a Ruvo" è il nome del progetto per la creazione del DUC di Ruvo di Puglia promosso da un'associazione composta da Comune, ConfCommercio e Confesercenti e realizzato con il coinvolgimento operativo dei ragazzi e delle ragazze del Forum Giovani. In queste settimane sono in corso le fasi di analisi, mappatura, animazione e progettazione e formazione anche grazie a una serie di incontri pubblici dedicati ai diversi ambiti di azione.