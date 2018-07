Zero5 Castellana Grotte volley - In prima squadra Linda e Stafania Di Carlo e Alessandra Recchia 30/07/2018 Finalmente noto il calendario del girone, a meno di un mese dall'avvio della preparazione della nuova Zero5 Castellana Grotte per il prossimo campionato nazionale di pallavolo femminile, serie B2, girone H, la società ufficializza il passaggio in prima squadra di tre elementi del settore giovanile.



Si tratta di Linda Di Carlo e delle sorelle Stefania ed Alessandra Recchia. Tutte giovanissime e talentuose, potranno beneficiare per la loro crescita della presenza di atlete del calibro di Adriana Kostadinova, Palma Monitillo, Eva Di Bert, Flavia Kabunda ed altre atlete esperte che saranno ufficializzate a breve.



Linda di Carlo, 14 anni e mezzo, dà priorità allo studio (frequenterà il secondo superiore all'istituto tecnico, specializzazione biotecnologie sanitarie), ma vuole dedicare molto spazio alla pallavolo. "Per me la pallavolo è un divertimento ed ha un ruolo molto importante, ma lo studio viene prima di tutto. Sono molto contenta della conferma. L'impegno aumenta, ma ce la metterò tutta". Proviene dalla bella esperienza nella selezione regionale che ha conquistato il quarto posto al trofeo delle regioni: "Mi sono trovata benissimo in quel gruppo con ragazze e tecnici molto bravi. E' stata un'esperienza esaltante".

Alessandra Recchia: 15 anni, compagna di classe di Linda, lei vuole diventare veterinaria ed ha quindi davanti a lei tanti anni di studio, ma naturalmente vuole continuare a giocare a pallavolo che è una delle sue ragioni di vita. "Mi impegno molto in questo sport che mi dà belle soddisfazioni. Sono felicissima della chiamata in prima squadra perchè vedo premiato il mio lavoro ed il mio impegno. Stare con le più grandi è un'esperienza che arricchisce molto e quest'anno avremo in squadra giocatrici molto forti".

Stefania Recchia: solo 13 anni, sorella di Alessandra, deve frequentare la terza media. Alla sua giovanissima età ha già dimostrato di non avere alcun timore reverenziale giocando contro atlete di ben altra esperienza, è un vero talento. "Per il mio futuro scolastico non ho ancora deciso, ma vorrei orientarmi verso lo scientifico sportivo, così studio e continuo la mia attività nello sport. Sono felicissima per la chiamata. Mi trovo a mio agio sia con le mie compagne delle giovanili che con giocatrici più grandi. Circa le nuove compagne, ho visto dei video in internet ed ho l'impressione che siano veramente molto brave".



"Tre autentici gioielli del vivaio, ma non ci saranno solo loro", conclude Massimiliano Ciliberti, responsabile tecnico ed allenatore della prima squadra, "a breve ufficializzeremo altri elementi delle giovanili. Conferme quasi automatiche, queste ragazze hanno dimostrato bravura ed attaccamento ai colori sociali".



Al tecnico chiediamo un primo commento sul calendario del girone, appena diramato.

"Quattro trasferte nelle marche nelle prime sei giornate (Recanati, Porto San Giorgio, Castelbellino e Jesi), ma ne cogliamo l'aspetto positivo: sono trasferte lunghe ma capitano in autunno, così evitiamo i problemi atmosferici invernali. Non abbiamo mai dato importanza alla collocazione geografica delle avversarie ed è normale che in un campionato nazionale ci siano trasferte lunghe. Il livello tecnico è alto, le pugliesi hanno fatte squadre forti, mentre tra le marchigiane ci sono squadre ben attrezzate. Noi avremo una squadra tutta nuova con obiettivi di medio-alta classifica, ma, ovviamente, sarà tutto da vedere".