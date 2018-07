Il tour di Aria di San Daniele arriva a Gallipoli e sulla costa salentina! 31/07/2018 Il 2-3-5 agosto la festa itinerante dedicata alla DOP friulana fa tappa in alcune

San Daniele del Friuli (UD), 30 luglio 2018 – Il primo weekend di agosto il Consorzio del Prosciutto di San Daniele arriva a Gallipoli e in alcune delle più belle località marittime della penisola salentina con Aria di San Daniele, il format itinerante di Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata alla DOP fiore all’occhiello del Friuli-Venezia Giulia.

Giovedì 2, venerdì 3 e domenica 5 agosto, alcuni selezionati locali di Gallipoli e dintorni ospiteranno 3 imperdibili serate-evento, durante le quali sarà possibile assaporare l’ineguagliabile delicatezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità.

Questi i locali della costa salentina coinvolti e le date in cui ospiteranno la manifestazione: Zeus Beach – giovedì 3 agosto, Sunset (Località Capilungo- Alliste) – venerdì 3, L’Antica Ucceria – domenica 5 agosto.

In queste serate, sarà possibile degustare il Prosciutto di San Daniele DOP in esclusivi menu pensati ad hoc o affettato al momento, con taglio a mano o a macchina. Anche quest’anno il Consorzio si avvale della collaborazione con Berkel, storico brand che realizza affettatrici, coltelli e accessori da taglio. Inoltre, durante ogni tappa, un oste farà gli onori di casa, raccontando le origini e le peculiarità del San Daniele DOP e proponendone alcuni sfiziosi assaggi.

Aria di San Daniele riprenderà il suo viaggio, poi, nel mese di settembre con la tappa di Torino, per proseguire poi a Bari, nel Tarvisiano (in occasione della seconda data della manifestazione enogastronomica Ein Prosit), a Napoli e concludersi nel mese di dicembre a Cortina e Corvara.