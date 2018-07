Parte da Manduria la proposta di Confagricoltura Taranto: esonerare dai tributi consortili le aree colpite dalla Xylella 31/07/2018 Esonerare dal pagamento dei tributi consortili le aziende ricadenti nelle aree colpite dalla Xylella. E’ la proposta, messa nera su bianco, lanciata da Confagricoltura Taranto lunedì sera 30 luglio durante il convegno interprovinciale svoltosi a Manduria, nella sede del Gal “Terre del Primitivo” e organizzato da Confagricoltura Manduria.

Al centro del partecipato dibattito l’annosa questione del Consorzio di Bonifica Arneo, con la disputa tuttora aperta legata al pagamento delle cartelle per il Tributo 630 già ricevute per gli anni 2014–2015 e ai malumori generati dalla mancanza del presupposto più importante: pagare un tributo sì, ma solo in presenza del relativo beneficio in termini di opere e servizi. Malumori destinati a raddoppiare tra le aziende agricole quando, a breve, arriveranno le cartelle per gli anni 2016 e 2017.

Una vicenda che non riguarda solo il Consorzio dell’Arneo, ma anche quelli di Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi, oggi accomunati sotto la guida del commissario unico Alfredo Borzillo. Il cui ruolo, dopo l’ampio confronto di Manduria, dovrà necessariamente tornare a incrociarsi con la bozza di disegno di legge per l’esclusione dal pagamento dei tributi consortili per le zone agrarie colpite dalla batteriosi di Xylella Fastidiosa. Il testo, che sarà sottoposto alle istituzioni regionali perché lo facciano proprio, è stato concordato dalle Unioni Confagricoltura di Lecce, Brindisi e Taranto, proprio perché l’intera provincia di Lecce è stata dichiarata infetta dalla batteriosi della Xylella Fastidiosa, sottospecie Pauca, e le province di Brindisi e Taranto sono anch’esse, sebbene in parte, interessate dall’infezione.

E dunque come uscire dal vicolo cieco? Come hanno premesso il presidente e il direttore di Confagricoltura Taranto, Luca Lazzàro e Carmine Palma, le scelte sinora adottate per contrastare la Xylella sono apparse inefficaci e, per altro verso, eccessive, con l’effetto di devastare il suolo (espianti, desertificazione, mancata indicazione di specie arboree sostitutive). Insomma – è stato detto - non sono state decise azioni attive e positive in termini di tutela del suolo, ma neppure di indirizzo e di accompagnamento.

Di qui l’idea della norma a sostegno delle aree colpite, con l’obiettivo di tentare di attenuare gli effetti dannosi del fenomeno (in termini di distruzione di impianti e capacità produttiva e di reddito delle imprese) anche sotto il profilo della riduzione dei costi. In concreto, così è scritto nella bozza del disegno di legge, la nuova norma dovrebbe prevedere “l’esonero, per le zone colpite, dal pagamento del tributo generale di bonifica (630), nonché del contributo per le opere irrigue (648) per gli anni 2016, 2017 e 2018”, i cui relativi oneri sarebbero a carico del bilancio della Regione Puglia.

Naturalmente, un provvedimento del genere avrebbe ricadute dirette sulla gestione dei consorzi di bonifica. Un aspetto previsto dalla proposta normativa di Confagricoltura: “Ai sensi di legge, per tali zone agrarie, dovrà essere necessariamente rivista ed attualizzata la perimetrazione consortile e, conseguentemente, predisposto un nuovo piano di classificazione e di riparto della contribuenza che, tenendo conto della mutata condizione del suolo, assicuri la esatta corrispondenza tra i benefici forniti ed i contributi richiesti”. Di fatto il pagamento dei tributi consortili sarebbe fatto salvo solo nelle aree non colpite da Xylella, ma basandolo sul principio dell’esigibilità a fronte di un concreto beneficio, mentre sarebbero esonerate le zone agrarie delimitate ai sensi della Decisione U.E. del 27 giugno 2018. Un modo per aiutare le aziende agricole a non chiudere i battenti perché, sostanzialmente, colpite a tradimento due volte: dalla Xylella e dalle cartelle dei consorzi.