Maglie (Lecce) - Al via IL MERCATINO DEL GUSTO 31/07/2018 Domani, 1 agosto, prenderà il via la diciannovesima edizione del Mercatino del Gusto. Lungo le strade e per le piazze del centro storico di Maglie produttori, cuochi ed esperti enogastronomici di Puglia accoglieranno i visitatori proponendo cene, laboratori e degustazioni guidate. Non mancheranno spettacoli di danza, angoli di letteratura e percorsi di conoscenza per i bambini.



Sarà il presidente dell’Associazione Mercatino del Gusto Salvatore Santese, insieme a Giacomo Mojoli ed alle autorità presenti, ad aprire ufficialmente mercoledì alle 20 la diciannovesima edizione. Dopo il taglio del nastro di scena la cerimonia di consegna del Premio Mercatino del Gusto (6^ edizione) in Piazza Aldo Moro, un omaggio all’impegno, alla creatività, all'originalità, alla capacità e alla competenza di chi, attraverso il proprio lavoro e la preziosa passione, contribuisce alla diffusione dell’identità culturale della Puglia e del sistema qualità globale, accrescendone il valore inclusivo e sostenendone lo sviluppo. La cerimonia sarà presentata dall’attore Antonio Stornaiolo. Ai vincitori andrà “la goccia”, realizzata da Mariano Light, azienda leader nel settore delle luminarie.



I gastronauti potranno percorrere la Via dell’ Olio extravergine di oliva, intrattenersi nella Piazza del Vino o lungo la Via della Gastronomia, conoscere i Presìdi e le Comunità del Cibo e le prelibatezze per Via dei Dolci, Piazzetta del Gelato, L’Angolo del Caffè. Cibo di Strada, Birra Artigianale, per mangiare e sorseggiare passeggiando e poi la carne alla brace nello spazio de Il Fornello - Hostaria di Puglia. Per gli appassionati non manca la Via della Pizza.



Tra i giardini di Villa Tamborino, alle 21, appuntamento con Cene in Villa “il saper fare” dove lo chef Gianluca Ferri di Masseria Barbera di Minervino Murge delizierà i curiosi con la sua cucina autentica piena di passione e creatività (info e prenotazioni 3801931680 dalle 9.30 alle 17.00).



Il Concerto dei Fratelli Semeraro animerà lo spazio dedicato a Gusto Folk, dove l’Associazione Tarantarte propone anche laboratori di avvicinamento alla pizzica e danze popolari.



Tutti i segreti della mozzarella saranno svelati nel laboratorio multisensoriale delle Masserie Didattiche, ‘La Mozzarella, Regina della Tavola’ dove Giovanni della Masseria didattica Madonna dell’Arco di Martina Franca insegnerà a trasformare la pasta filata in mozzarelle e bocconcini.



Per Gusto Lab a cura di Pino De Luca il laboratorio Cereali e cereali Pizza e birra è un classico, ma davvero è il migliore accoppiamento? E di quale cereale e di quale birra stiamo parlando? Un viaggio tra orzo e frumento e loro derivati. In compagnia di Massimo Lolli e la sua cumma e non solo.











Si parla di Salento con Gino Di Mitri e Sergio D’Oria nella corte Macrì Leone per Gino & Sergio in collaborazione con Nunzio Pacella che offriranno ai loro ospiti le gustose tipicità in abbinamento ai vini. Per il primo agosto Pampasciuni al vincotto. Squisiti, straordinari, benefici, gustosi, ottimi e particolari sono i pampasciuni al vincotto raccolti a mano tra le pietre di campagna da Daniela Terzi e dal marito Giovanni Maschio.



Nella piccola corte di Palazzo Guido, Giusy Santomanco ci introdurrà alla lettura del Baratto letterario con Amazon Puglia e Fabio Mollica.



Nell’esclusiva atmosfera della boutique GIORGIO SANTESE, affacciata sulla centrale piazza Aldo Moro, dalle 19.30 alle 21, il momento dell’aperitivo diventa un appuntamento esclusivo. Ogni sera il gustosofo vi inviterà ad assaggiare i suoi cocktails. Con maestria, estro e competenza Michele Di Carlo, fin dagli albori del Mercatino del Gusto, ci accompagna a scoprire abbinamenti e storie del mondo dei distillati. Iniziamo le Notti del Mercatino del Gusto con una PRIME Uve. Cocktails rinfrescanti con il distillato d’uva.



Un ricco programma per il Mercatino del Gusto, che parte domani e animerà Maglie per 5 serate, per un baratto di idee e di conoscenze per promuovere le eccellenze pugliesi attraverso odori, sapori stimolando esperienze multisensoriali. Il Mercatino del Gusto è un progetto realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura, Assessorato Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Sviluppo Economico, Città di Maglie, con il patrocinio di Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio di Lecce.