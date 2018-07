CARSICA, EMILIANO E CAPONE PRESENTANO IL FESTIVAL DEI SUONI TRA LE ROCCE CON I SINDACI DEI 5 TERRITORI COINVOLTI 31/07/2018 10 appuntamenti ad ingresso libero per cinque città dal 3 al 29 agosto.



Si chiama Carsica ed è la seconda edizione del Festival dei suoni tra le rocce, una rassegna di eventi condivisi tra cinque comuni, incentrati sulla musica di qualità e orientati a rafforzare l'attrattività e la fruibilità dei territori.



L’evento è stato presentato questa mattina in Presidenza dal Presidente della Regione Michele Emiliano, dall’assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, dai cinque sindaci dei comuni coinvolti, Giovanni Gugliotti (Castellaneta), Vito Parisi (Ginosa), Ciro D’Alò (Grottaglie), Rocco D’Anzi (delegato alla cultura comune Laterza), Giovanni Piero Barulli (Mottola) e da Vincenzo Bellini (Bass Culture).



“Un festival affascinante già nel nome, Carsica – ha detto il Presidente Emiliano in conferenza stampa – io sono molto legato a questa parola formidabile, anzi per me è quasi coincidente con la Puglia. Il carsismo è un fenomeno tipicamente pugliese, è la caratteristica fondamentale del nostro territorio che ha dato vita ad un paesaggio vario e suggestivo. Così come varia e suggestiva è la vostra programmazione che sarà condivisa dai vostri territori”.



“Voglio ringraziare di cuore – ha concluso il Presidente - la sensibilità e la passione dei sindaci che oggi sono qui accanto a me. Ho una gratitudine immensa verso coloro che combattono ogni giorno per il proprio territorio, anche litigando tra loro, ma che hanno capito oggi che giocare in una squadra e fare sistema è molto meglio peer la propria comunità. Grazie davvero”.



“La seconda edizione di Carsica – ha spiegato la Capone - coinvolge nuovi comuni dell’area del Parco dell’Alta Murgia, Castellaneta e Mottola, che si aggiungono ai tre che hanno dato vita al Festival, Grottaglie, Ginosa e Laterza. Lo stesso calendario di eventi musicali e di incontri si arricchisce di numerosi appuntamenti. E’ un risultato molto positivo, anche perché il festival ha vinto il bando triennale Cultura e Spettacolo della Regione Puglia e le prospettive di ulteriore sviluppo ci sono tutte, anche in vista del prossimo anno di Matera Capitale della Cultura. Musica e paesaggio – ha concluso l’assessore - vanno a braccetto in questo festival che sceglie gli scenari delle gravine di Puglia, un unicum suggestivo disegnato nel corso dei secoli dall’acqua nella roccia calcarea della Murgia”.