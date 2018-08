[PHOTOGALLERY] 3 agosto - Jaha's Promise e Cristiana Verardo per So What Festival a Melpignano (Lecce) 03/08/2018 IL CONCERTO DI CRISTIANA VERARDO E IL DOCUMENTARIO JAHA'S PROMISE PER SO WHAT FESTIVAL

Venerdì 3 agosto a Melpignano la terza serata della quinta edizione del festival organizzato dall'associazione Altatensione. Nel Parco della Pace proseguono le proiezioni dei documentari di Mondovisioni, la rassegna curata da CineAgenzia per Internazionale, e i live di alcune esperienze musicali salentine. Dopo "Jaha's Promise" firmato da Patrick Farrelly e Kate O’Callaghan, appuntamento con il concerto della cantautrice Cristiana Verardo.

Nel parco della Pace di Melpignano prosegue la quinta edizione di So What Festival, organizzato dall'associazione Altatensione, con le proiezioni dei documentari di Mondovisioni, la rassegna curata da CineAgenzia per Internazionale, e i live di alcune esperienze musicali salentine. Venerdì 3 agosto (ore 21.30 - ingresso libero) appuntamento con "Jaha's Promise", firmato da Patrick Farrelly e Kate O’Callaghan. Jaha Dukureh ha subìto la mutilazione genitale da bambina e a 15 anni è stata portata a New York per sposare un uomo di quarant’anni che non aveva mai visto prima. Dieci anni più tardi torna in Gambia, nell’Africa occidentale, per guidare una campagna contro la pratica che le ha cambiato la vita per sempre. Con coraggio Jaha affronta il padre, i politici e la comunità nel tentativo di far cessare una violenza di cui sono vittime più di duecento milioni di ragazze e di donne nel mondo. Spazio poi alla cantautrice e chitarrista Cristiana Verardo, con i brani del suo disco d’esordio “La mia voce” (Workin’ Label). Il cd contiene otto canzoni originali frutto di una tenace ricerca compositiva intrapresa da Cristiana negli ultimi anni alcune delle quali hanno già ottenuto riscontri di critica vincendo premi in concorsi nazionali. Lo stile è segnato dall’influenza del cantautorato italiano come Dalla, De Andrè, Gianmaria Testa e la scuola genovese, romana, bolognese che hanno cantato l'amore, il disagio e le nostre innate debolezze. Il disco suona come “megafono” per vite semplici eppure irripetibili. I testi delle canzoni sono in parte dedicati a figure femminili, donne sconosciute, dalle vite complesse, donne comuni eppure uniche, nella loro dolcezza, nel loro concedersi con grazia e intelligenza, alle quali Cristiana porge una “carezza”. Gli altri testi sono frammenti di vita, armonici racconti di quotidianità e luoghi in cui trovare sempre riparo quando tutto sembra sconosciuto e distante.



Sabato 4 agosto (ore 21.30 - ingresso libero) il documentario brasiliano "Entre Os Homes De Bem" di Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros. Jean Wyllys è un personaggio molto conosciuto in Brasile. Ex vincitore del Grande fratello e apertamente gay, è ora uno dei deputati più votati del parlamento brasiliano. Il film lo segue durante tre anni di attività come portavoce della causa lgbt. E attraverso il suo lavoro mostra aspetti poco noti e inquietanti della politica brasiliana, sempre più segnata dall’influenza dei gruppi evangelici, a cui appartengono alcuni dei promotori dell’impeachment dell’ex presidente Dilma Rousseff. La chiusura in musica sarà invece affidata ai Float a Flow, un collettivo hip hop formatosi a Bologna nel 2015, composto dai rapper Karlino, Neos, D.one e dal producer GSQ, quattro ragazzi salentini che partendo da una solida base rap hanno dato vita ad un progetto che guardando al futuro rispolvera il background musicale della loro terra.



Domenica 5 agosto (ore 21.30 - ingresso libero) ultimo appuntamento con "Stranger in paradise" di Guido Hendrikx. Un gioco di ruolo in tre atti su un argomento che fa discutere: la crisi dei rifugiati. La scena si svolge in un’aula scolastica in Sicilia, gli studenti sono dei veri richiedenti asilo, mentre l’insegnante è un attore che ha un comportamento contraddittorio: prima li rimprovera, poi li accoglie e infine gli impartisce una lezione di crudo realismo. Al confine tra documentario e finzione, il film indaga i rapporti di potere tra Europa e migranti e mette in scena i meccanismi attraverso i quali l’Europa affronta una delle questione più scottanti del dibattito politico attuale. A seguire No Finger Nails, un’esperienza musicale che spazia dall'Elettronica al Dub, un progetto totalmente realizzato in homerecording dal producer Andrea Presicce.



Da mercoledì 8 a domenica 12 agosto il Festival si sposterà poi, per le quattro serate finali (prevendite attive nel circuito VivaTicket.it), negli spazi dell'Ex Convento degli Agostiniani. Mercoledì 8 agosto (ore 21.30 - ingresso 15 euro) tornano nel Salento The Zen Circus, storica rock band toscana formata da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano "Ufo" Schiavelli e Francesco Pellegrini in tour per presentare, tra gli altri, i brani del decimo album in studio Il fuoco in una stanza prodotto da La Tempesta Dischi e Woodworm. In apertura I Botanici, band indie/alternative/post-emo nata a Benevento nel 2015 e caratterizzata da influenze emocore, post-punk, post-rock. Giovedì 9 agosto (ore 22 - ingresso 7 euro) doppio appuntamento con Wu Ming Contingent con "La terapia del fulmine", reading concerto su elettroshock e follia a 40 anni dalla Legge Basaglia e il collettivo Lercio, con un'esilarante spettacolo su web e satira. Il So What Festival si concluderà con una due giorni dedicata all'elettronica e ai suoi derivati con Ninos du Brasil, Yakamoto Kotzuga e Inude (11 agosto - 10 euro), GodblessComputers, Jolly Mare e Joyfull Family (12 agosto - 10 euro).



So What Festival è indipendente, crocevia di culture ed emozioni. Nel corso delle prime quattro edizioni ha accolto, tra gli altri, Baustelle, Alessandro Mannarino, Lo Stato Sociale, Post Csi, Uochi Toki, The Skatalites, 99 Posse, Panda Dub, Assalti Frontali, La Scapigliatura, Iseo & DodoSound, Dj Gruff, Almamegretta. So What Festival, un festival a zero barriere architettoniche che prosegue il suo impegno contro la costruzione del gasdotto Tap, è organizzato dall'Associazione culturale Altatensione con il patrocinio del Comune di Melpignano, con il sostegno di partner locali e nazionali come Easyjoint, azienda leader nel panorama della Cannabis Light legale in Italia. Per festeggiare questa collaborazione è stata realizzata un'edizione limitata di Cannabis Light in barattolo. Easyjoint propone infatti le migliori selezioni di cannabis legale, nel rispetto delle norme di legge italiane. Coltivate interamente nel nostro Paese, secondo tecniche biologiche, garantisce l’assoluta sicurezza dei prodotti tramite innovativi sistemi di tracciabilità. Media partner Rumore, Zero e Lecceprima.