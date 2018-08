Castellana (Bari) - È TEMPO DI FARM FESTIVAL IL 6 E 7 AGOSTO TORNA IN PUGLIA LA FESTA DEI SENSI 04/08/2018 Riflettori puntati su musica, danza, pittura, cinema, fotografia, natura.

A Masseria Papaperta (Castellana Grotte) ogni arte sarà illuminata.



Le nuove forme di espressione artistica e musicale s’incontrano al FARM FESTIVAL. Un viaggio in compagnia degli artisti più interessanti della musica indie e della club culture, tra arti visive, danza ed enogastronomia, in programma il 6 e 7 agosto a Castellana Grotte.



Sarà Masseria Papaperta a ospitare le suggestioni dell’evento giunto alla settima edizione, organizzato da I MAKE di Putignano in collaborazione con la Piccola Bottega Popolare di Alberobello. Un percorso di scoperta artistica e sensoriale tra le più interessanti della Puglia. Un’esperienza unica di mescolanza di più discipline che prendono vita nello stesso momento e riempiono, con l’armonia dell’arte, ogni ambiente dello spazio che le ospita.



Attesi grandi ospiti musicali ad arricchire una line-up che esplora nuove sonorità partendo dalla Puglia, passando dalla scena nazionale, per giungere alle nuove realtà europee e internazionali. Un percorso attraverso sfumature e sperimentazioni rock, indie, pop ed elettroniche che vedrà in scena il dj cileno Matias Aguayo, mago dell’elettronica, il quintetto inglese dei Toy che mescola psichedelica, krautrock, indierock e shoegaze, Gigante, il bassista dei Moustache Prawn, il cantautore Francesco De Leo e il suo progetto dream-pop. Restando nel panorama italiano, da non perdere le sonorità nu-soul, hip hop e RnB di Ainè, la rapper mascherata Myss Keta e Pepp Oh. Il segno pugliese sarà lasciato dalla cantautrice salentina Lucia Manca, il trombonista barese Michele Marzella, i brindisini Wamboo P e dj Tuppi, fondatore dei Pooglia Tribe. La due giorni di grande musica indipendente nazionale e internazionale si concluderà con il dj set di Antistandard.



A fare da cornice al viaggio musicale la performance artistica “#ArtFusion2018” a cura di Fatti di China, i ritratti fotografici di Angelo Liuzzi realizzati catturando la luce fluo del facepanting con lampada wood, la mostra “The look towards the light” con opere in ferro a cura di Vito Capozza, la mostra fotografica di Valentina Ladogana ispirata alle opere pittoriche di artisti quali Leonardo Da Vinci e Rembrandt, le installazioni video dell’artista Raffaele Fiorella in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea “Pino Pascali”. E ancora, la danza aerea e contemporanea della Compagnia Eleina D, lo proiezioni di animazioni e video art del Festival PerSe Visioni, lo skywatching per osservare il cielo e ammirare le stelle a occhio nudo e con telescopi. Spazio al vintage e all’artigianato dei maker e dei nuovi creativi pugliesi e all’enogastronomia di qualità.