Immagine: © Egidio Magnani Bari - EMILIANO SU APPROVAZIONE IN GIUNTA BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E ISTITUZIONE AREU 02/08/2018 EQUILIBRIO ECONOMICO, AVANZO GESTIONE DI 4 MILIONI DI EURO E ISTITUZIONE AZIENDA EMERGENZA URGENZA





Con l’approvazione definitiva del Bilancio Consolidato 2017 del Servizio Sanitario Regionale, da parte della Giunta regionale di quest’oggi, si conferma per la Regione Puglia l’equilibrio economico anche per l’esercizio 2017 registrando un avanzo di gestione pari a + 4,1 milioni di euro senza alcun contributo in conto esercizio da parte del bilancio autonomo.



“Questa è un’ulteriore conferma del buon lavoro che la Regione Puglia sta facendo nell’ambito della Sanità – ha commentato il presidente Michele Emiliano - attraverso azioni di controllo e programmazione mirati negli ultimi esercizi, possiamo affermare che non ci sono perdite da ripianare, c’è stata una significativa riduzione dei debiti commerciali e l’indice di tempestività dei pagamenti è stato ridotto a 4 giorni (-85% rispetto al 2016). Il risultato conseguito – ha continuato Emiliano – non è indifferente ed è di particolare importanza per gli uffici del Dipartimento Salute, un risultato certamente da condividere con le singole aziende sanitarie che, nell’ultimo anno, hanno profuso un ulteriore eccezionale sforzo, eccezionale se si pensa che si registrano ancora importanti lacune organiche sia a livello dirigenziale che di personale di comparto.



Per questo voglio ringraziare tutti gli uomini e tutte le donne che hanno reso possibile questi risultati. C’è ancora naturalmente molto da migliorare, i cittadini hanno diritto ad una sanità che funzioni in grado di dare risposte qualificate e urgenti. Oggi – ha concluso Emiliano - abbiamo approvato anche un nuovo modello organizzativo dell’Emergenza Urgenza, un’Azienda regionale di Emergenza Urgenza, l’AREU che speriamo significhi un ulteriore passo verso l’uniformità di trattamento e di cure su tutto il territorio regionale”.



Nella riunione del Tavolo di Verifica Adempimenti Ministeriali, istituito in modo permanente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (svoltasi il 18 luglio scorso) la Regione ha assicurato il rispetto degli adempimenti annui ed ha superato positivamente i controlli relativi al Bilancio di Esercizio Consolidato 2017 ed in particolare quelli relativi alla procedura ex art. 1 c. 174 della Legge 311/2004.



Sebbene risulti ancora sospeso il payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa (contenzioso tra Aziende farmaceutiche ed AIFA), nonostante l’accantonamento per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, oltre all’equilibrio di bilancio, si è registrato:

 Inversione della spesa farmaceutica convenzionata, grazie alle misure avviate dalla Regione, con un risparmio annuo di 36 milioni con una significativa incidenza nell’ultimo trimestre dell’anno;

 Riduzione del File F (somministrazione farmaci) da privati (EE e IRCCS privati);

 Incremento del personale per le nuove assunzioni;

 Miglioramento delle poste straordinarie;

 Riduzione netta degli interessi di mora addebitati per competenza.





SISTEMA DELL’EMERGENZA URGENZA. ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE DELL’EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE PUGLIA - AREU



Dopo una lunga e approfondita consultazione con tutti i soggetti interessati, la Regione Puglia ha deciso di dare vita ad un nuovo modello organizzativo del sistema dell’emergenza urgenza, costituendo l’Azienda regionale dell’Emergenza Urgenza della Regione Puglia. Un modello che va oltre la dimensione territoriale con l’obiettivo di coniugare l’equità con un ragionevole livello di efficienza. Il Sistema deve garantire non solo la produttività (il numero di soccorsi effettuati in un certo lasso di tempo) ma anche una risposta tempestiva, adeguata e appropriata al cittadino che ha necessità di soccorso.



17 gli articoli del disegno di legga approvato oggi in Giunta che istituisce l’AREU (Azienda regionale Emergenza Urgenza) attraverso i quali, tra le altre cose, si definiscono i compiti (art 4), le caratteristiche del sistema di allarme sanitario (art. 6 con individuazione di una centrale operativa regionale con compiti di coordinamento e cinque centrali operative provinciali, a rappresentare il territorio), gli organi istituzionali e le funzioni (art. 7-8-9-10), l’atto aziendale (art 11), le modalità di finanziamento dell’AREU (art 14).