5 agosto - Spettacolo teatrale “Happy Birthday, mr. King”, della compagnia Formediterre - Putignano (Bari) 05/08/2018 RASSEGNA DI TEATRO, DANZA E CULTURA “ADMOVEO”

HAPPY BIRTHDAY MR KING

Domenica 5 Agosto 2018, ore 21:00 / Masseria San Nicola, Putignano (BA)

La Conoscenza come base di partenza e punto di arrivo della rassegna culturale ADMOVEO che prenderà il via il prossimo 5 agosto e che proseguirà per l’intero mese fino al 2 settembre presso la Masseria San Nicola di Putignano (BA) e la Galleria d’Arte Nartist di Gioia del Colle (BA).



11 serate al netto dell’intrattenimento. Ogni serata sarà scambio. Il titolo della serata è centrale, ma i cancelli si apriranno ben prima. Per fruire della biblioteca, per ascoltare, gustare arte e incontrarsi. La conoscenza sarà il tema comune, il fine dominante. Tornare alla visione reale e individuale del momento collettivo. Inversione di rotta. Non “evento” (di per sé unico e saltuario), bensì momento di incontro, di crescita collettiva, parte del quotidiano.



Ad aprire gli incontri di ADMOVEO sarà lo spettacolo teatrale “Happy Birthday, mr. King”, della compagnia Formediterre, in occasione del 3° anno di circuitazione del lavoro teatrale scritto e diretto da Antonio Minelli.

“Happy Steamdead mr. King” accompagnerà lo spettatore nello strano regno di Mr. King, dove, similmente alla realtà che viviamo, è in atto un declino che sta per condurre tutti alla caduta. Ecco allora che la vecchia Regina e il Medico di corte tramano il loro subdolo piano allo scopo di preservare lo status quo economico, politico e sociale. A questo scopo invitano a corte i rappresentanti del popolo (il pubblico) per condividerne scelte e motivazioni.

Tra suggestioni steampunk e note blues al vapore che accompagnano l’intera piéce, affronta il tema della salvezza, del disastro attuale e della possibilità del suo superamento, offrendo una chiave di lettura che unisce storia dell’umanità, teoria dell’informazione e fisica quantistica.

La proposta della rassegna continuerà con la proiezione del film “Outis Suite”, regia di Mimmo Mongelli. Seguiranno gli spettacoli teatrali “Il Miracolo” con Nicola Eboli e Silvia Mastrangelo, e “La Conquista del Sud” della compagnia Formediterre. Per la sezione danza, sarà poi la volta di “CRèTA”, di e con Maristella Martella. Successivamente protagonisti saranno: il reading “La gabbia der Pipino” di e con Antonio Minelli (V.M.18) e “Porno e socialismo reale” dell’autrice e attrice Rosanna D’Andrea. Chiuderà la rassegna l’anteprima teatrale “Giobbe”, scritto da Lodovico Balducci con Silvia Mastrangelo.

Admoveo è un progetto della Compagnia Formediterre promosso da: AmaRum, Caseificio Artigiana, Assicurazioni Natile-Polignano, Dolce Bontà e sostenuto da: CNA Puglia, FAI/Delegazione di Bari, Galleria Nartist, ItrArti, Technè, Imago-i Danzattori, La Comunità Fratello Sole, U.P.T.E. Putignano.

Appuntamento al 5 Agosto 2018 presso “Masseria San Nicola (Putignano) con “Happy steamdead Mr.King”, con: Marita De Luca, Francesca Caramia, Alessia Carrieri, Antonio Minelli.

Apertura della biblioteca: ore 19:30 / Inizio spettacoli: ore 21:00

Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ (under 25 / gruppi 10 persone) / abbonamento 4 spettacoli: 20€



Posti limitati. È consigliata la prenotazione:

+39 3331776789 / admoveo@formediterre.it