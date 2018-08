Maglie (Lecce) -Visita del Presidente della Camera di Commercio di Corfù al Mercato del Gusto 03/08/2018 Nella serata di ieri, 2 agosto, la gradita visita dei rappresentanti della Camera di Commercio di Corfù. Il Presidente Spyridon Simatis ha incontrato il presidente dell’associazione Mercatino del Gusto, Salvatore Santese, e il co-ideatore del Mercatino, Giacomo Mojoli, omaggiandoli con prodotti della sua terra. Salvatore Santese ha affermato che ‘il Mercatino è pronto per un tour fuori dall’Italia. Le basi per una collaborazione con Corfù sono già state avviate. Il Mercatino del Gusto giunto alla diciannovesima edizione è ormai maturo per nuovi traguardi internazionali’. Il Mercatino si apre a nuovi orizzonti per un progetto di crescita e diffusione delle eccellenze del territorio in ambito internazionale.



Domani, 4 agosto, nuovo appuntamento con il Mercatino del Gusto. Alle 22.30 nell’atrio del Liceo Capece l’atteso Talk Show con Rocco Papaleo per la rassegna di incontri promossa da Apulia Film Commission. Condotto dal giornalista Fabrizio Corallo il Talk Show avrà come protagonista il noto attore e regista che racconterà al pubblico i momenti più importanti della propria carriera attraverso ricordi, aneddoti di set e di vita.



Alle 21.30 a Palazzo Guido, il primo dei due appuntamenti con Olio: Antica Moneta di Scambio, uno spazio per incontrare produttori ed esperti e conoscere gli strumenti e le tecniche di raccolta e lavorazione delle olive da cultivar con attitudini diverse. Olio & Mediterraneo: il bello della diversità con Sabrina Pupillo e Cosimo Damiano Guarini, per il primo incontro che pone la Puglia, che ospita ‘biodiversità e multiculturalità’, al centro del dibattito con i suoi oli, ricchezza per anima e corpo. Un viaggio organolettico e di contaminazione per apprezzare intimamente il valore del ‘succo di olive’.



Con Roberto Aloiso il secondo dei tre corsi ‘Dall’Orto alla Tavola’ dove si parlerà di cosa offre un terreno incolto in ogni stagione dell’anno, cosa possiamo piantare, come coltivare il nostro orto seguendo il ritmo delle stagioni. Piccola degustazione finale con prodotti agostani a km0 ( via San Giuseppe dalle 21.30 alle 23; info e prenotazioni 3801931680 dalle 9.30 alle 17.00).



Tra i giardini di Villa Tamborino, alle 21, appuntamento con Cene in Villa “il saper fare” e sarà lo chef Gianluca Parata, del Bistrot Gianluca di Taviano, a proporre creatività, tradizioni e nuove esperienze nei suoi piatti (info e prenotazioni 3801931680 dalle 9.30 alle 17.00).



Alessio Gubello Executive Personal Chef interpreterà la Pasta d’Elite per lo Show Cooking ‘siamo la pasta che facciamo’. Il dodicenne Alessandro Alessio interpreterà la pasta Benedetto Cavalieri (ore 21.30 info e prenotazioni 3801931680 dalle 9.30 alle 17.00).



Il Concerto di Redi Hasa e Maria Mazzotta con la presentazione del nuovo disco ‘Novilunio’, animerà lo spazio dedicato a Gusto Folk, dove l’Associazione Tarantarte propone anche laboratori di avvicinamento alla pizzica e danze popolari.









Nello spazio delle Masserie Didattiche si potrà assistere alla trasformazione del latte in formaggio e conoscere meglio tutte le proprietà e le virtù del latte e di chi lo produce. A cura della Masseria didattica Chinunno, di Altamura. Coordinamento a cura del Consorzio Taste&Tour in Masseria.



La legalità è bellezza è il percorso laboratoriale del Mercatino Junior. Una lezione sulla legalità che ha come obiettivo quello di aiutare i giovani ascoltatori ad imparare a riconoscere le condotte legali, rispettose delle persone e del territorio. Con Cristina Bruno.



Per Gusto Lab a cura di Pino De Luca il laboratorio Birra e Insaccati. Meglio una lager fresca e beverino o una robusta belgianstyle? La birra lava il sale della concia o esalta gli aromi dei salumi di Martina Franca? In compagnia di Francesco Lenoci. Accompagnamento musicale a cura dell’ Associazione Jazz Club di Maglie.



L’insalata è Grika è il tema dell’incontro con Gino Di Mitri e Sergio D’Oria nella corte Macrì Leone per Gino & Sergio in collaborazione con Nunzio Pacella. La fresca, sana e colorata insalata grika della tradizione culinaria di Martignano preparata dalla massaia Anna Esposito, sarà raccontata da Pantaleo Rielli, Franco Rosato e dalla nutrizionista Simona Rosato.



Nell’esclusiva atmosfera della boutique GIORGIO SANTESE, affacciata sulla centrale piazza Aldo Moro, dalle 19.30 alle 21, il momento dell’aperitivo diventa un appuntamento esclusivo. Ogni sera il gustosofo vi inviterà ad assaggiare i suoi cocktails. Con maestria, estro e competenza Michele Di Carlo, fin dagli albori del Mercatino del Gusto, ci accompagna a scoprire abbinamenti e storie del mondo dei distillati. Tequila protagonista della serata.



I gastronauti potranno percorrere la Via dell’ Olio extravergine di oliva, intrattenersi nella Piazza del Vino o lungo la Via della Gastronomia, conoscere i Presìdi e le Comunità del Cibo e le prelibatezze per Via dei Dolci, Piazzetta del Gelato, L’Angolo del Caffè. Cibo di Strada, Birra Artigianale, per mangiare e sorseggiare passeggiando e poi la carne alla brace nello spazio de Il Fornello - Hostaria di Puglia. Per gli appassionati non manca la Via della Pizza e Triticum E-xperience. Spazio anche per Il Mercatino del Gusto Off.





Un ricco programma per il Mercatino del Gusto per un baratto di idee e di conoscenze per promuovere le eccellenze pugliesi attraverso odori, sapori stimolando esperienze multisensoriali. Il Mercatino del Gusto è un progetto realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura, Assessorato Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Sviluppo Economico, Città di Maglie, con il patrocinio di Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio di Lecce.