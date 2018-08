A Tutino, frazione di Tricase, "Riti, sapori, musica intorno al Menhir" 04/08/2018 domenica 5 agosto - dalle 22

Piazza Castello - Tutino, Tricase (Le)

Ingresso libero

OFFICINA ZOÈ

La manifestazione "Riti, sapori, musica intorno al Menhir" di Tutino, frazione di Tricase, ospita la presentazione ufficiale di Incontri Live, decimo disco di Officina Zoè, uno dei gruppi più importanti e longevi di musica tradizionale e popolare salentina che compie 25 anni, appena uscito per Kurumuny.



Domenica 5 agosto (ore 22 - ingresso libero) in Piazza Castello a Tutino, frazione di Tricase, "Riti, sapori, musica intorno al Menhir", ospita la presentazione ufficiale di “Incontri Live”, decimo cd di Officina Zoè, uno dei gruppi più importanti e longevi di musica tradizionale e popolare salentina che compie 25 anni. E per festeggiare questo traguardo, la casa editrice Kurumuny propone questo progetto discografico, un viaggio sonoro sulla terra e nella terra, sostenuto da Puglia Sounds Record 2018 (Regione Puglia - Fsc 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro). La serata, organizzata dall'associazione La Culonna, che sarà arricchita dalla presenza di stand enogastronomici e da un mercatino, partirà dalle 20 con varie esibizioni e con il concerto del duo composto dal violoncellista Redi Hasa e dalla cantante Maria Mazzotta. Il tour di Officina Zoè proseguirà sabato 11 agosto a Giungano (Salerno), lunedì 13 agosto ad Acuto (Frosinone) per approdare lunedì 20 agosto in Piazza della Repubblica a Martignano per una delle tappe del Festival "La Notte della Taranta".



"Incontri live" è un racconto della lunga storia del gruppo e delle sue numerose collaborazioni con artisti internazionali, che finalmente si concretizzano in musica non solo live, ma d’ascolto. Il gruppo si pone in una dimensione di accoglienza e apertura, mettendosi alla prova con diverse sonorità e culture, senza tralasciare gli aspetti fondanti della propria musica, che sono la ricerca costante sulla tradizione musicale salentina e la creazione di nuove composizioni musicali che cantano e raccontano il contemporaneo. L’unione sonora di questi incontri induce nell’ascoltatore un viaggio emozionale e geografico quasi surreale eppure reale; ogni incontro è fortemente legato alla sonorità vocale e strumentale della terra ospitata, ma perfettamente integrato con la musica di Officina Zoè. Intorno al nucleo storico e creativo, tuttora costituito da Lamberto Probo (tamburello, tammorra, percussioni salentine: cupa cupa, lavaturu, violino a sonagli), Donatello Pisanello (organetto, chitarra, mandola) e Cinzia Marzo (voce, flauti, tamburello e castagnette), si sono avvicendati, nel corso degli anni, decine di musicisti pugliesi e internazionali. La formazione attuale è completata da Giorgio Doveri (violino e mandola), Luigi Panico (chitarra) e Silvia Gallone (tamburello, tammorra, sonagli e voce). Questo lavoro è un omaggio alle musiche della Madre Terra. Un viaggio che va dai canti del Mali con Baba Sissoko e Mamani Keita, alle corse dei cavalli nelle steppe della Mongolia con Hosoo & Transmongolia, fino a raggiungere gli indigeni Sami della Lapponia di Mari Boine, per tornare ai profumi della Istanbul danzante con Mercan Dede e Secret Tribe. E poi ancora nell’Egitto dei Mazaher, nel Burkina Faso di Kandy Guira, fino all’afro-america di Don Moye. In questo disco i suoni della Terra si incontrano e si raccontano nel grande linguaggio universale della musica.