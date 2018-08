DOMENICA GRAN FINALE PER “LECCE PIZZA VILLAGE” IN PIAZZA MAZZINI 04/08/2018 L’organizzatore Carmine Notaro: “Boom di presenze per la quarta edizione

Continuiamo a crescere, grazie anche agli sponsor e al Comune di Lecce”



Ultimo appuntamento con la più grande pizzeria all’aperto della Puglia

dove la tradizione salentina incontra quella napoletana



Dj set dalle 19 e concerti gratuiti dalle 22: il 5 Agosto sul palco la band Accasaccio Sound travolgente che unisce patchanka e folk



Domenica 5 agosto, ultimo appuntamento all’insegna del gusto e della musica con “Lecce Pizza Village” in piazza Mazzini. La quarta edizione della rassegna gastronomica firmata Eventi Marketing & Communication è già un successo: ogni sera i forni sono stati letteralmente presi d’assalto. Sin dalla prima serata, famiglie, giovani, turisti e visitatori di tutte le età hanno affollato la piazza per gustare una succulenta “margherita” oppure una “marinara”, realizzate secondo le due differenti tradizioni, quella partenopea (lunga lievitazione, pasta morbida e sottile, bordi alti e cottura molto veloce) e quella salentina (impasto molto leggero, a breve-media maturazione, altamente digeribile, cottura più blanda).

Undici i forni a legna allestiti attorno alla fontana della piazza (uno è dedicato esclusivamente alla pizza senza glutine), 1200 i posti a sedere e oltre 40 pizzaioli salentini e campani all’opera: da un lato, il gruppo dei Maestri pizzaioli gourmet salentini di Confcommercio Lecce e dall’altro i maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano. A loro si aggiungono otto pizzaioli professionisti del Molino Polselli, uno dei più importanti molini Italiani e main sponsor dell'evento per le farine. Ospite d’eccezione, il maestro Marco Fuso, leccese trapiantato a Londra, eletto “Miglior pizzaiolo dell’anno” in Gran Bretagna. Fra le novità di quest’anno, anche un’elegantissima area accoglienza a cura di Luminarie De Cagna.

«Abbiamo registrato il pienone ogni sera, un successo straordinario che si ripete ormai da quattro anni nel cuore commerciale della città e fa di Lecce Pizza Village uno degli eventi più attesi dell’estate leccese», commenta l’organizzatore Carmine Notaro, titolare dell’agenzia Eventi Marketing & Communication «Una quarta edizione con una marcia in più – prosegue – grazie alle aziende che ci hanno consentito di migliorare ancora il programma e l’allestimento, Molino Polselli, Deliziosa, Va’Schietta, Gruppo Peroni, Emmeauto. Grazie anche al Comune che ci ha permesso di realizzare tutto questo e alla ditta Luminarie De Cagna che con le sue creazioni luminose ha dato un valore aggiunto all’evento».

Per il gran finale in musica del Pizza Village, domenica 5 Agosto l’Area Live ospiterà la band salentina Accasaccio: il loro sound è un mix di patchanka e folk, caratterizzato da una forte energia e da un grande impatto scenico; il repertorio spazia dal cantautorato italiano alla musica folkloristica salentina, il tutto però rivisitato in chiave originale per uno spettacolo tutto da ballare.



La manifestazione è organizzata per il quarto anno consecutivo dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce. Stand aperti dalle ore 19 (inizio concerti e spettacoli, ore 22). Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook “Lecce Pizza Village”.