[PHOTOGALLERY] Magle (Lecce) -Rocco Papaleo e Antonio Caprarica conquistano il pubblico del Mercatino del Gusto 05/08/2018 Un sabato ricco di emozioni







Rocco Papaleo conquista la platea del Mercatino del Gusto di Maglie. L’attore e regista lucano è stato il protagonista dell’atteso Talk Show per la rassegna di incontri promossa da Apulia Film Commission. Intervistato dal giornalista Fabrizio Corallo, Rocco Papaleo ha raccontato al pubblico i momenti più importanti della propria carriera attraverso ricordi, aneddoti di set e di vita. Ad introdurre Rocco Papaleo l’assessore all’industria turistica e culturale della Regione Puglia Loredana Capone che ha sottolineato come il ‘Mercatino del Gusto di Maglie sia un appuntamento importante che partendo dalla valorizzazione del cibo e dei prodotti di qualità del territorio accompagna il visitatore alla scoperta delle arti, come il cinema, la musica e la letteratura’.



Gradito ospite del Mercatino anche il noto giornalista Antonio Caprarica che ha degustato i cocktails di Michele Di Carlo e i piatti ricchi di creatività e tradizione dello chef Gianluca Parata, del Bistrot Gianluca di Taviano, nell’ambito di ‘Cene in Villa’, nella suggestiva cornice del giardino di Villa Tamborino.



Un sabato ricco di emozioni quello vissuto al Mercatino del Gusto di Maglie. Tra mille profumi e atmosfere magiche i visitatori hanno intrapreso un viaggio nella conoscenza delle eccellenze di Puglia. Uno scambio, flusso emotivo, per un baratto di idee ed esperienze che produttori, sommelier, operatori, esperti nei laboratori e chef hanno messo a disposizione dei curiosi. Assaggi e degustazioni, tra note jazz e pizziche tradizionali, hanno deliziato i palati di adulti e piccini con per-corsi laboratoriali per tutti. Il Mercatino del Gusto ha saputo regalare anche per la serata di ieri un’opportunità per approfondire la bontà della tipicità dei prodotti della Puglia, scoprendone le origini e le radici.



Il Mercatino del Gusto è un progetto realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura, Assessorato Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Sviluppo Economico, Città di Maglie, con il patrocinio di Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio di Lecce.