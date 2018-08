Maglie (Lecce) - IL MERCATINO DEL GUSTO Dopo il successo della diciannovesima edizione si punta a nuovi scenari 06/08/2018 Grande successo di pubblico per la diciannovesima edizione del Mercatino del Gusto, la rassegna dedicata alle migliori produzioni enogastronomiche pugliesi che si è svolta dal 1 al 5 agosto a Maglie (LE). Migliaia di visitatori hanno gioiosamente partecipato alla manifestazione per degustare il cibo e partecipare ai tanti momenti di approfondimento culturale e intrattenimento.

‘Un bilancio più che positivo oltre le aspettative della vigilia’ hanno commentato unanimemente il Presidente dell’Associazione Mercatino del Gusto, Salvatore Santese e i due ideatori Michele Bruno e Giacomo Mojoli.



‘Il nostro obiettivo è rafforzare il binomio cibo e cultura. Da sempre il Mercatino ha posto l’accento sulla qualità non solo dei prodotti ma anche della capacità di accogliere e guidare i visitatori, spesso turisti stranieri. Avevamo un sogno, che il Mercatino diventasse incubatore di idee, che fosse in grado di prefigurare l’offerta turistica pugliese composta da gastronomia, un pezzo di cultura, un pezzo di musica, un pezzo di cinema. Ora non ci resta che proiettare il Mercatino verso nuovi scenari’ affermano Santese, Bruno e Mojoli.



È un mercatino che cresce e che conquista nuovi fruitori. La conoscenza delle storie dei produttori presenti, la consapevolezza della qualità dei prodotti offerti e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di Puglia hanno affascinato i giovani che sempre più numerosi scelgono di scoprire il territorio attraverso i suoi sapori, le sue colture, le tradizioni alimentari.



A rallegrare la serata conclusiva dell’evento è stato l’intervento musicale dedicato al jazz con protagonisti: Joe Magnarelli, uno dei trombettisti più richiesti sulla scena newyorkese e internazionale; Piero Odorici al sax; Massimo Faraò al piano e due giovani musicisti Nicola Barbon al basso e Dario Congedo alla batteria.



Il Mercatino del Gusto è un progetto realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura, Assessorato Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Sviluppo Economico, Città di Maglie, con il patrocinio di Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio di Lecce.