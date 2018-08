La Quarta edizione (itinerante) per Mitika raggiunge i luoghi mitici del Salento 10/08/2018 Appuntamenti a Pisignano, Giuggianello, Serrano, Otranto, Lecce

dall’11 agosto al 21 ottobre



Ingresso libero



Si apre l’11 agosto la quarta edizione di “Mitika – Teatro e Mito nella contemporaneità”, che si avvale della direzione artistica di Carla Guido. Una novità molto importante caratterizza la rassegna di quest’anno: il cartellone itinerante. Il 2018 è infatti per “Mitika” l’anno dell’approdo nei palazzi, nei castelli, nei siti archeologici, nei boschi del Salento, luoghi dove il Mito ha sempre abitato e diffuso il suo nobile messaggio. Quest’anno, quindi, non saranno gli spettatori a raggiungere “Mitika” nel Teatro Romano di Lecce, ma la rassegna stessa a muoversi per incrociare il suo cammino con alcuni siti mitici del territorio salentino.



I cinque appuntamenti di “Mitika” 2018, dunque, dissemineranno di coordinate celesti una terra già leggendaria come il Salento, con uno sguardo particolare verso gli astri: a cominciare dal Palazzo baronale Severino Romano a Pisignano (frazione di Vernole), dove l’11 agosto, ad affermare il debutto della rassegna, sarà lo spettacolo “Icaro caduto”, di e con Gaetano Colella, per la regia di Enrico Messina. Uno spettacolo di forte impatto emotivo, acutamente ironico, che sottolinea il complesso e delicato rapporto che lega un padre a un figlio, e meglio ancora un figlio a un padre. La parola in lingua è affidata al verso, che si alterna al dialetto e si frantuma nei colpi di scena della straordinaria narrazione dei tanti personaggi che fanno unica questa riscrittura del Mito (inizio spettacolo ore 21.30 – ingresso gratuito).



Il 19 agosto alle 21 “Mitika” sarà ospite del comune di Giuggianello nel giardino megalitico più bello di Puglia, in collaborazione con l’evento “Sulle tracce di Ercole” del Centro Cultura Sociale e di Ricerche Archeologiche Storiche e Ambientali. Qui la Compagnia “Aletheia Teatro” s'incamminera' insieme al pubblico verso il favoloso sito dei “Massi della Vecchia”, enormi blocchi di pietra viva da sempre legati a miti, storie, leggende e spiritualità. Un masso in particolare, come narra Aristotele, ricalca le orme lasciate da Ercole nella battaglia ingaggiata contro altri giganti che occuparono la Penisola Salentina, da cui il titolo del percorso "artistico “Voce agli Dei: tra mito e poesia”. E con le voci, e l’ausilio di un raggio verde, il Gruppo Astrofili del Salento condurrà gli spettatori “a spasso” per la Via Lattea, a contemplare da vicino la Luna e i Pianeti (ingresso gratuito).



Il 31 agosto alle ore 20.30 a Serrano (frazione del Comune di Carpignano), nel bosco dell’agriturismo “Lu Schiau”, la Compagnia “Aletheia Teatro”, per la regia di Antonio De Carlo, presenterà invece “Le voci del Mito: percorso multisensoriale tra cibo, stelle e dei”: gusteremo i cibi dell’antica Grecia, conosceremo i collegamenti astrologici tra il Mito e le stelle con Leda Cesari e Dora Garzya, e la parola si farà azione sui vari palcoscenici nel bosco (prenotazione obbligatoria per numero limitato di posti).





Il 14 settembre alle ore 19, all’Home Theatre Otranto, sarà invece di scena “Amore e Psiche”, da Apuleio, per la rivisitazione dell’ “Incant’attrice” Daria Paoletta, che interpreta magistralmente il Mito dando vita con grande ironia a una saga di personaggi che dividono l’Olimpo dalla Terra, le divinità dai mortali, per scoprire infine che gli uni assomigliano agli altri (prenotazione obbligatoria per numero limitato di posti a partire dal 4 settembre).





Il 17 – 21 ottobre “Mitika” si concluderà invece presso la Fondazione Palmieri di Lecce con un workshop teatrale dedicato ad Aristofane e finalizzato allo spettacolo “Donne a Parlamento”; docenti il regista Antonio De Carlo e l’attrice Carla Guido (prenotazione obbligatoria).





Per maggiori informazioni 339.8426640, segreteria@aletheiateatro.org.