9 agosto - SOGNO SHAKESPEARIANO (da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare) - Massafra (Taranto) 09/08/2018 SOGNO SHAKESPEARIANO

(da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare)

il giorno Giovedì 9 Agosto 2018 alle ore 19.30

presso l’Oasi Bosco delle Pianelle (Massafra)



In una Notte d’ estate di incantesimi e magie, fate e folletti, passeggiate e teatro, il Bosco delle Cesine si tinge di mistero. I mirti ed i lentischi abbracciano e profumano strani personaggi che si aggirano tra alberi di pino e cespugli di cisto: è il popolo fantastico della notte, quello dei sogni di ciascuno di noi, quelli che tutti vorremmo vivere almeno una volta.

In piena armonia con la natura, l’esperienza della passeggiata notturna della Cooperativa di educazione ambientale Serapia di Ostuni, si arricchisce della rappresentazione teatrale della compagnia teatrale Tiberio Fiorilli di Bari di alcune scene tratte dal “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

Con Gabriella Altomare, Davide De Marco, Donatello De Mita, Antonio Repole e Silvana Pignataro.

Adattamento e regia Vito Latorre



Lo spettacolo:

- La serata rientra nel festival Physis 2018 - Teatro Natura Itinerante per lo Sviluppo Sostenibile e la Qualità della Vita, organizzato da Onirica Teatro in collaborazione con le Cooperative di Educazione Ambientale Seges di Vernole e Serapia di Massafra e con il gratuito patrocinio dell'Assessore all'Industria Turistica Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia.

- si rivolge benissimo a tutte le fasce d'età, in particolare alle famiglie, affascinando i bambini e gli adulti

- è parte dell’iniziativa Physis 2018 – Festival itinerante di teatro natura per lo sviluppo sostenibile e la qualità della Vita, organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Educazione Ambientale Serapia di Ostuni

- è stato insignito del “Premio Ellisse” 2013 nella sezione ambiente. Commento alla motivazione è stato "Quando il teatro si sposa alla natura, nascono meraviglie!"



Durata della passeggiata/spettacolo nel bosco: 65-70 minuti

Si consiglia di portare con sé torcia, antizanzare e di indossare abbigliamento e scarpe comode.



Costi:

15 euro adulti

10 euro ridotto bambini e ragazzi sino a 12 anni (i bambini di età inferiore ai 4 anni non pagano)



Info e prenotazione obbligatoria: 329 9316191 - 347 3238042