Bari - “Facciamo Scuola”: 255.000€ dal taglio stipendi dei consiglieri M5S finanzieranno 27 progetti 07/08/2018 “Come avevamo promesso doneremo oltre 255.000€ accumulati dal taglio dei nostri stipendi a 27 istituti scolastici pugliesi per finanziare altrettanti progetti risultati tra i più votati dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau.” lo dichiarano gli otto consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Puglia, Rosa Barone, Gianluca Bozzetti, Cristian Casili, Mario Conca, Grazia Di Bari, Marco Galante, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi, all’indomani delle votazioni su Rousseau dei progetti presentati dagli istituti pugliesi nell’ambito dell’iniziativa “FacciamoScuola” lanciata dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale attraverso il quale i consiglieri regionali M5S di 9 regioni italiane hanno messo a disposizione oltre un milione di euro per gli istituti scolastici secondari territoriali con finanziamenti di massimo 10.000€ per progetto.



“Con il primo Restitution Day - dichiarano i consiglieri cinquestelle - abbiamo destinato 132.790€ alla sanità pugliese e ai più piccoli per acquistare sale cinema, macchinari e attrezzature donate ai reparti di pediatria di ospedali e strutture sanitarie pugliesi. E con questo gesto di aver contribuito a donare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie; in questa seconda occasione abbiamo voluto rivolgere nuovamente la nostra attenzione ai più giovani e ad un altro settore fondamentale per la crescita dei nostri figli: la scuola. Con il progetto “FacciamoScuola” in Puglia abbiamo messo a disposizione oltre 255.000€ dal taglio dei nostri stipendi, per finanziare i progetti proposti dalle scuole pugliesi che hanno deciso di partecipare alla nostra iniziativa; progetti che nella giornata di ieri sono stati votati dagli iscritti pugliesi alla piattaforma Rousseau con quasi 3.500 preferenze. Siamo rimasti piacevolmente stupiti nel constatare l’entusiasmo e la partecipazione con cui gli istituti scolastici di tutta la regione hanno partecipato alla nostra iniziativa presentando ben 59 progetti davvero meritevoli.”



I cinquestelle proseguono elencando alcuni dei progetti più votati che riceveranno il finanziamento: si va dalla realizzazione di un orto didattico per aiutare i ragazzi diversamente abili in un istituto di Foggia, al finanziamento di 4 progetti che permetteranno di abbattere le barriere architettoniche in altrettanti istituti pugliesi. Particolarmente interessanti anche i progetti che riguardano le nuove tecnologie: verranno finanziati, ad esempio, l’acquisto di un particolare robot per aiutare gli studenti autistici di un istituto del brindisino o per realizzare un laboratorio di robotica educativa in due istituti del leccese e del barese; 5 tra i progetti più votati, presentati soprattutto da istituti tarantini, prevedono invece l’acquisto di LIM, tablet e attrezzature informatiche per realizzare delle "aule 3.0" e dei laboratori digitali. Senza contare il finanziamento di progetti legati al mondo dello sport: si va dall’acquisto di attrezzature sportive per le palestre, defibrillatori, al cofinanziamento per l’acquisto di un pulmino per partecipare a manifestazioni sportive nel leccese fino all’acquisto di attrezzature sportive per promuovere una manifestazione interscolastica di "Baskin" (pallacanestro su carrozzella praticabile da diversamente abili e normodotati) nel tarantino. Verranno finanziati anche progetti che spaziano nei più diversi ambiti didattici legati alle tradizioni locali: nella BAT ad esempio un istituto potrà acquistare attrezzature per potenziare un laboratorio di enogastronomia ed ospitalità alberghiera mentre in una scuola del barese verrà acquistato un forno per realizzare un laboratorio di ceramica. Senza contare progetti sperimentali come quello proposto da un istituto della provincia di Foggia che prevede di analizzare il territorio con l’aiuto di esperti, per contrastare il serio problema della dispersione scolastica.



“Per il momento - proseguono i cinquestelle - potremo finanziare 27 progetti (cercheremo di aumentare l’importo della donazione per provare a finanziarne 28) più votati dagli iscritti, ma visto il grande successo dell’iniziativa, la solidità dei progetti presentati e le necessità delle scuole, non escludiamo di poterla replicare. Ancora una volta siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo per aiutare il territorio, i nostri ragazzi e le loro famiglie. Siamo felici di poter investire nel futuro del nostro territorio aiutando le nostre scuole che soprattutto al Sud sono in condizioni critiche, non di certo per colpa di dirigenti, insegnanti o operatori del settore che ancora una volta in questa occasione ci hanno dimostrato tutta la loro efficienza, ma per le responsabilità di una politica che negli ultimi 30 anni ha troppo spesso sottovalutato l’importanza del mondo dell’istruzione per le nostre future generazioni; ma siamo fiduciosi: il governo del cambiamento ora potrà iniziare finalmente ad invertire la rotta. Dal canto nostro - concludono - ci auguriamo che in Puglia tutta la politica regionale possa imitare questo piccolo gesto anche solo per dare, anche nella nostra regione, un vero segnale di cambiamento e di vicinanza delle istituzioni regionali al mondo della scuola, alle nostre famiglie e ai nostri ragazzi.”