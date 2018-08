IL MESSAGGIO DI EMILIANO PER RICCARDO MUCI, POLIZIOTTO ORIGINARIO DI COPERTINO, CHE HA SOCCORSO FERITI SU A14 07/08/2018 “Vorrei far giungere a Riccardo il ringraziamento e la vicinanza dell’intera comunità pugliese per quanto è riuscito a fare”.

Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rivolgendosi a Riccardo Muci, il poliziotto di 31 anni originario di Copertino rimasto ustionato per soccorrere le persone coinvolte nella terribile esplosione sulla a 14 dopo il tamponamento tra una autocisterna che trasportava materiale infiammabile e un altro mezzo che stava marciando sulla carreggiata. Nell’augurargli una pronta guarigione - ha proseguito Emiliano - vorrei che a Riccardo arrivasse in queste ore l’abbraccio riconoscente di tutti i pugliesi. Siamo fieri di lui. Ha salvato delle vite, mettendo al riparo tutti prima che il gas nell’autocisterna non esplodesse. La sua forza e il suo coraggio hanno, così, evitato il peggio. Il mio pensiero in questo momento è rivolto anche a tutti i feriti coinvolti, alle loro famiglie e ai parenti della vittima”.