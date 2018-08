Lecce - Attività culturali estive, il calendario fino al 15 settembre 08/08/2018 Teatro, musica, mostre e visite guidate, video-installazioni, percorsi naturalistici: il calendario delle attività culturali finanziate con il Bando Cultura del Comune di Lecce entra nel vivo, regalando alla città, alle sue periferie e alle marine, due mesi di manifestazioni.



Sono 47 gli appuntamenti che si succederanno, giorno dopo giorno, tra il litorale e le periferie leccesi: da Borgo Piave al lungomare di San Cataldo, a Rudiae alla parrocchia di San Massimiliano Kolbe, al quartiere San Pio, al lungomare di Torre Chianca, alle corti delle abitazioni di Frigole.



L'assessorato alla Cultura del Comune di Lecce, dopo averli sostenuti, li ha riuniti in un cartellone unico che rappresenta un investimento sul territorio leccese, sulle numerose realtà che lo animano e sulla possibilità di accesso alla Cultura per chi vive in questo periodo sul litorale e nei quartieri periferici.



“Ringraziamo le tante realtà culturali della città che hanno partecipato e proposto i loro progetti. Continuiamo con questo cartellone estivo il lavoro intrapreso con il bando Città del Libro: andiamo a cercare i cittadini per portare dove loro vivono o sono in vacanza possibilità di accesso a molteplici espressioni culturali – dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Lecce Antonella Agnoli – La rassegna estiva rappresenta un motivo in più per raggiungere Lecce, e scoprire la città e il suo bel litorale nel periodo estivo fino a settembre. Sono contenta del risultato che abbiamo ottenuto. Insieme alla valorizzazione dei Teatini, con il cinema e le mostre, alle nuove aperture del Castello e della antica città di Rudiae, le passeggiate alle Mura Urbiche, credo che questa estate abbiamo lavorato per valorizzare e far fruire il patrimonio della città”.



Di seguito il calendario completo :



30, 31 luglio

Progetto “I Care”

“Borgo Piave in corto”

ore 21,00

BORGO PIAVE



6 agosto

Progetto “I Care”

Per Obbedienza

spettacolo teatrale con Fabrizio Pugliese - Ura Teatro

ore 21,00

FRIGOLE , atrio Masseria Frigole – p.tta Leandro Alberti



7 agosto

Progetto "Un viaggio nel tempo”

Visita guidata teatralizzata al Museo Ferroviario della Puglia a cura di Improvvisart

ore 21,00 e 22,30 con prenotazione obbligatoria su www.improvvisart.com

MUSEO FERROVIARIO DELLA PUGLIA



9 agosto

Progetto “I Care”

La Terra si Racconta, esperienze di agricoltura sociale in Salento

intervengono: Ass. casa delle Agricolture, Ass. Diritti A Sud , Fondazione di Comunità del Salento, Rete Salento Km0,

Karadrà, Ciaula.

Modera: Tiziana Colluto, giornalista

ore 19,30

Senza Voce

spettacolo teatrale con Silvia Lodi e Leone Marco Bartolo - Principio Attivo Teatro

ore 21,30

BORGO PIAVE, piazza U. Ferrandi



10 agosto

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e reading

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 17,00

SAN CATALDO



11 agosto

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 16,00

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE



13 agosto

Progetto “I Care”

Concerto dell’Orchestra del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Maglie

ore 20,30

FRIGOLE, giardino antistante la Chiesa parrocchiale



17 agosto

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e reading

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 17,00

SAN CATALDO



18 agosto

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 16,00

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE



18 agosto

Progetto “I Care”

Concerto dell’Associazione Musicale “M° Rocco Quarta” di Monteroni di Lecce, dirige il M° Marco Grasso

ore 21,00

FRIGOLE, piazza Caduti del mare



21 agosto

Progetto "Un viaggio nel tempo”

Visita guidata teatralizzata al Museo Ferroviario della Puglia a cura di Improvvisart

ore 21,00 e 22,30 con prenotazione obbligatoria su www.improvvisart.com

MUSEO FERROVIARIO DELLA PUGLIA



23 agosto

Progetto “I Care”

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”

a cura del Gruppo Astrofili del Salento.

Osservatorio Astronomico itinerante

Animazione musicale della “Famiglia Malatesta”

ore 20,15

100 posti su prenotazione: organizzazione@principioattivoteatro.it

Tel. 327 7372824

TORRE CHIANCA, via Tavolara



24 agosto

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e reading

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 17,00

SAN CATALDO



25 agosto

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 16,00

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE



28 agosto

Progetto “I Care”

“Dal Silenzio alla Voce”

storie di pugliesi vittime della mafia

spettacolo teatrale con Fabrizio Saccomanno e Redi Hasa – Ura Teatro

ore 21,00

BORGO PIAVE, Masseria Olmo



28 agosto

Progetto “Troiane”

Laboratorio di co-creazione fra allievi AMA e gruppo di immigrati e profughi

ore 9,00 – 13,00

Parrocchia BORGO PIAVE



29 agosto

Progetto “Troiane”

Spettacolo “Troiane” di Euripide

ore 21,00

Mercatino multietnico

ore 19,00-23,00

Parrocchia BORGO PIAVE e area antistante



30 agosto

Progetto “Troiane”

Laboratorio di co-creazione fra allievi AMA e gruppo di immigrati e profughi

ore 9,00 – 13,00

Spettacolo “Troiane” di Euripide

ore 21,00

Mercatino multietnico

ore 19,00-23,00

Parrocchia S.GIOVANNI BATTISTA - 167 e area antistante



30 agosto

Progetto “Le Terre di Libertini”

Percorsi naturalistici nell’area di Frigole e Borgo Piave, frutto dell’intreccio tra diverse espressioni artistiche tra cui teatro, musica e fotografia e la tradizione eno-gastronomica locale. Accessibilità a tutte le esigenze speciali connesse a disabilità motorie, sensoriali e relazionali.

Ritrovo Masseria Giammatteo, ore 18.00

FRIGOLE – BORGO PIAVE



31 agosto

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e reading

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 17,00

SAN CATALDO





SETTEMBRE



1 settembre

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 16,00

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE



3 settembre

Progetto “TERRE. Voci, canti e incantamenti”

La Capitanata: “Matteo Salvatore racconti e canzoni” con Beppe Lopez e Emanuele Licci, presentazione del libro: “Matteo Salvatore. L’ultimo cantastorie”

ore 20,30

FRIGOLE, piazza Bertacchi



3 -5 settembre

Progetto “I Care”

Laboratorio teatrale a cura di Giuseppe Semeraro

Laboratorio di cinema a cura di Alessandro Valenti

per ragazzi da 8 ai 16 anni, 17,00 – 20,00

BORGO PIAVE, sala teatro

6 settembre

restituzione finale dei due laboratori, ore 19,00

Bosco di Cervalura



7 settembre

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e reading

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 17,00

SAN CATALDO



7 settembre

Progetto “Le Terre di Libertini”

Percorsi naturalistici nell’area di Frigole e Borgo Piave, frutto dell’intreccio tra diverse espressioni artistiche tra cui teatro, musica e fotografia e la tradizione eno-gastronomica locale. Accessibilità a tutte le esigenze speciali connesse a disabilità motorie, sensoriali e relazionali.

Ritrovo Masseria Giammatteo, ore 18.00

FRIGOLE – BORGO PIAVE



7 settembre

Progetto “TERRE. Voci, canti e incantamenti”

Il Salento: “Amori, credenze e magie”, recital: “Canto di donne, terra e sale” di e con Anna Cinzia Villani, presentazione del libro “Arte e ricerca etnografica – Il laùru: i luoghi, gli incontri, le testimonianze” di Maria Grazia Carriero, interviene Eugenio Imbriani (Università del Salento)

ore 20.30

FRIGOLE, piazza Bertacchi



7 settembre

Progetto “I luoghi della memoria”

Info e prenotazioni: InfoTab Tours, via Umberto I, 18 (di fronte Chiesa S.Croce)

Tel. 0832 090523

“Il fiume Idume tra scienza e poesia”

incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 18,00

TORRE CHIANCA

Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e degustazione di vino Kasher

ore 20,00

Concerto per arpa di Angela Cosi

ore 21,30

MUSEO EBRAICO



7 settembre

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 16,00

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE



7 settembre

Progetto “La Marineria del Salento”

Visita alla Lega Navale Italiana di Frigole, conferenza su tematiche sanitarie e di sicurezza, laboratorio marinaresco

info: 339 2018804 - 340 5762769

FRIGOLE



8 settembre

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 16,00

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE



8 settembre

Progetto “I luoghi della memoria”

Info e prenotazioni: InfoTab Tours, via Umberto I, 18 (di fronte Chiesa S.Croce)

Tel. 0832 090523



“Il fiume Idume tra scienza e poesia”

incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 18,00

TORRE CHIANCA

“La cultura materiale e i quartieri di abitazione a Lecce nel Medioevo”

incontro con l’architetto Fabrizio Ghio

ore 19,00

MUSEO EBRAICO

Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e degustazione di vino Kasher

ore 20,00

Concerto per arpa di Angela Cosi

ore 21,30

MUSEO EBRAICO



10 settembre

Progetto “TERRE. Voci, canti e incantamenti”

La Basilicata: “Lucania in canto Canti sacri, d’ amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine lucane”, concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo, con Caterina Pontrandolfo, voce; Paolo Del Vecchio, chitarra, bouzouki; Francesco Paolo Manna, percussioni; Francesco Di Cristofaro, flauti, fisarmonica.

ore 20,30

FRIGOLE, piazza Bertacchi



10 settembre

Progetto “La Marineria del Salento”

Conferenza “La Marineria salentina e la storia della navigazione”

ore 18,00 (per bambini e ragazzi), ore 19,00 (per tutti)

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO



10 – 12 settembre

Progetto “La Marineria del Salento”

Esposizione degli elaborati del concorso fotografico sul tema “La Marineria del Salento” (facebook: ANMI LECCE)

dalle 17,00 alle 21,00

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO



11 settembre

Progetto “La Marineria del Salento”

Conferenza “Il Mare, gli Uomini, l’Ambiente”

ore 18,00 (per bambini e ragazzi), ore 19,00 (per tutti)

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO



12 settembre

Progetto “La Marineria del Salento”

Premiazione concorso fotografico e concorso letterario “La Marineria del Salento” (facebook: ANMI LECCE) e chiusura manifestazione

ore 19,00

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO



13 settembre

Progetto “Le Terre di Libertini”

Percorsi naturalistici nell’area di Frigole e Borgo Piave, frutto dell’intreccio tra diverse espressioni artistiche tra cui teatro, musica e fotografia e la tradizione eno-gastronomica locale. Accessibilità a tutte le esigenze speciali connesse a disabilità motorie, sensoriali e relazionali.

Ritrovo Masseria Giammatteo, ore 18.00

FRIGOLE – BORGO PIAVE



14 settembre

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e reading

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 18,00

SAN CATALDO



14 settembre

Progetto “San Cataldo Stories”

Videomapping sulla facciata del Faro, costruito attraverso un itinerario narrativo-

visuale costruito con la comunità locale

dalle 20,30 alle 23,00

SAN CATALDO



14 settembre

Progetto “TRIP al mare”

ore 18,00 e ore 20,00

TORRE CHIANCA



14 settembre

Progetto “Le spose di BB”

Performance teatrale “Le spose di BB” - Compagnia Io ci provo

ore 18,00

Incontro-dibattito “Sopravvivere a Barbablù”, con la partecipazione della

Comunità S.Francesco, dell’Ass.ne Maschile Plurale, della ASL di Lecce

ore 18.30

Piazza S.ROSA

Proiezione del video-racconto “Le spose di Barbablù” di Stelvio Attanasi

ore 20,30

a seguire “Aperitivo di quartiere”

Mercato coperto S.ROSA



14 settembre

Progetto “I luoghi della memoria”

Info e prenotazioni: InfoTab Tours, via Umberto I, 18 (di fronte Chiesa S.Croce)

Tel. 0832 090523



Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e laboratori di cartapesta e ceramica a cura di Carmen Rampino e Cosimo Quaranta

ore 12,30

“Il fiume Idume tra scienza e poesia”

incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 18,00

TORRE CHIANCA

“Ebrei nel Salento. Storie di accoglienza e di incontri culturali”

Lezione-dibattito a cura del prof. Fabrizio Lelli, docente di Lingua e Letteratura Ebraica presso l’Università del Salento

ore 19,00

“Il turismo internazionale come strumento per combattere l’intolleranza”

Lezione-dibattito a cura del prof. David Katan, docente di Lingua e traduzione inglese presso l’Università del Salento

ore 20,15

“Le memorie di Sara”, spettacolo teatrale diretto e interpretato da Giustina De Iaco che racconta la storia della poetessa ebrea –venziana Sara Sullam

ore 21,30

a seguire degustazione di vino kasher

MUSEO EBRAICO



14 settembre

Progetto "Un viaggio nel tempo”

Visita guidata teatralizzata al Museo Ferroviario della Puglia a cura di Improvvisart

ore 21,00 e 22,30 con prenotazione obbligatoria su www.improvvisart.com

MUSEO FERROVIARIO DELLA PUGLIA



15 settembre

Progetto “Imperatori sulla scena”

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

info e prenotazioni: 349 1186667 – 320 7610467

ore 16,00

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE



15 settembre

Progetto “San Cataldo Stories”

Videomapping sulla facciata del Faro, costruito attraverso un itinerario narrativo-

visuale costruito con la comunità locale

dalle 20,30 alle 23,00

SAN CATALDO



15 settembre

Progetto “TRIP al mare”

ore 18,00 e ore 20,00

SAN CATALDO



15 settembre

Progetto “I luoghi della memoria”

Info e prenotazioni: InfoTab Tours, via Umberto I, 18 (di fronte Chiesa S.Croce)

Tel. 0832 090523



Visita guidata della Chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo

ore 10,00

Visita del Parco e della Torre di Belloluogo

ore 11,00



“Il fiume Idume tra scienza e poesia”

incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 18,00

TORRE CHIANCA



“Il turismo internazionale come strumento per combattere l’intolleranza”

Lezione-dibattito a cura del prof. David Katan, docente di Lingua e traduzione inglese presso l’Università del Salento

ore 19,00



Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e laboratori di cartapesta e ceramica a cura di Carmen Rampino e Cosimo Quaranta

ore 20,00



“Le memorie di Sara”, spettacolo teatrale diretto e interpretato da Giustina De Iaco che racconta la storia della poetessa ebrea –veneziana Sara Sullam

ore 21,30

a seguire degustazione di vino kasher

MUSEO EBRAICO