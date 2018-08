Bari - L'assessore Pisiccio risponde al M5S in merito all'edilizia residenziale in Puglia 10/08/2018 PRECISAZIONE ASSESSORE PISICCHIO A MOVIMENTO CINQUE STELLE





“I colleghi consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle hanno perso l’ennesima occasione per tacere. Prima di accusare e di sbraitare farebbero meglio a documentarsi e a chiedere informazioni. Informazioni reperibili nel mio Assessorato e dai quali si evince che la loro accusa, propinata a mezzo stampa, è solo l’ennesima fake news, un prodotto a quanto pare tipico della loro azione politica.

La Puglia nell’edilizia residenziale pubblica non è assolutamente un fanalino di coda. A seguito di erogazione del Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti delle annualità 2014, 2015, 2016 e integrazione 2017 sono stati finanziati questi interventi su 585 alloggi di cui:

398 avviati (e di questi per 138 è stato comunicato l’inizio lavori)

187 programmati, ossia è stato concesso loro il finanziamento.

Lavori in alcuni casi non terminati, data la complessità di ogni singolo intervento trattandosi talvolta o di alloggi singoli o di un complesso di edifici.

E trattandosi di un Governo amico, i colleghi Cinque Stelle, se davvero hanno a cuore la sorte della Puglia e dei pugliesi, farebbero meglio a unirsi alla nostra battaglia, a darci una mano in questa complessa partita sul riparto nazionale dei fondi. Fondi sui quali si gioca la dignità delle persone che vivono negli alloggi popolari e non la contesa politica di bassa lega”.