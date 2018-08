14 agosto - ‘ Giovinazzo Vola’, il più grande evento sul mare con la danza aerea di Elisa Barucchieri 14/08/2018 Si chiama ‘ Giovinazzo Vola’ e avverrà a metà tra la luna ed il luccichio dei suoi raggi, nelle onde del mare del Porto di Giovinazzo, il nuovo spettacolo di Elisa Barucchieri direttrice artistica della compagnia ResExtensa, compagnia che nel tempo ci ha ormai abituato a spettacoli di una poesia travolgente.



Uno spettacolo assolutamente unico, in cui, la danza aerea della coreografa pugliese d’adozione, incontrerà le onde del mare del porticciolo della cittadina pugliese nella vigilia di Ferragosto.



Due le repliche previste il 14 agosto alle 21.30 e di nuovo alle 23.30.



E sono molti i motivi per cui lo spettacolo ideato e diretto da Elisa Barucchieri va assolutamente visto e vissuto: la poesia della danza aerea, specialità portata da ResExtensa in Puglia e in cui la compagnia rimane indiscusso punto di riferimento, sarà, inoltre, la primissima volta che in Puglia si danzerà sospesi a pelo d’acqua in uno spettacolo in cui il porto, il mare e la città saranno assolute protagoniste con uno dei più maestosi videomapping realizzati a cornice delle poetiche evoluzioni danzanti.



Molte le associazioni del luogo coinvolte: Sarà infatti l’intero porto a prendere vita con una moltitudine di barche e barchette che danzeranno anche esse, si faranno scenografia prima e protagoniste poi di quella che vuole essere una festa che Giovinazzo e la sua amministrazione regala ai giovinazzesi e chiunque voglia passare questa notte magica in un luogo incantevole. La serata sarà possibile grazie al sostengo del Comune di Giovinazzo, di ‘Logica Srl.’ Ascoli Piceno, BCC Bari e Soc. Cop. Anthropos.





“ Con questo evento vorremmo lanciare e promuovere l’immagine incantevole del nostro porticciolo, uno skyline ormai tra i più fotografati in assoluto, presente sulle copertine di importanti guide turistiche e di notevoli siti web”- commenta entusiasta il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma- “ La leggiadria di Elisa Barucchieri e la bellezza di un videomapping di assoluta novità, per estensione e potenza, ci consentiranno di far scoprire maggiormente la bellezza di Giovinazzo. E’ sotto gli occhi di tutti come la nostra città si stia facendo largo tra quelle nuove mete pugliesi che incuriosiscono il turista, italiano e straniero, in cerca di bellezza, tranquillità e benessere”.





E sono tante le persone che stanno lavorando allo straordinario evento: il videomaker Leandro Summo, il light design Stefano Limone, l’assistente alla regia e direttore di produzione Elio Colasanto. E, poi, ancora Alessia Abiuso, Katia Amoruso, Alessandro Catacchio, Stefania Catarinella, Antonietta Cozzoli, Lucia Della Guardia, Florencia Delorenzi, Teri Demma, Nico di







Liddo, Eleonora di Saverio, Nico Gattullo, Fabiana Mangialardi, Mariangela Massarelli ,Selvaggia Mezzapesa, Piero Musella, Valeria Pontrelli, Germana Raimondo, Giuseppe Zizzi, Pino Loconsole.







Il chitarrista Gaetano de Palma suonerà per la soprano Antonietta Cozzoli che canterà dal vivo Alfonsina y el Mar.





L’evento vede la partecipazione di MOLECOLE SHOW - Alessandro Bassani, JDC Junior Dance Company, ASD Ginnastica Ritmica Iris, Associazione Nazionale Marinai d'Italia/ Gruppo Giovinazzo , Associazione Massimo Cervone, Associazione Le Tre Colonne ,Associazione Gli Amici del Gozzo, Nicola Giotti-Giotti pasticceri.